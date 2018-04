Por qué a Kimbal, el hermano menor de Elon Musk, también lo consideran un revolucionario

Los autos eléctricos y los viajes espaciales de Elon Musk, el famoso multimillonario nacido en Sudáfrica fundador de Tesla y Space X, han dado la vuelta al mundo. Para muchos, es un genio y un visionario. Pero su hermano pequeño no se quiere quedar atrás.

Kimbal Musk es mucho menos conocido que Elon, aunque no le falta ambición.

El empresario y filántropo de 45 años —tan solo uno menos que Elon— se ha propuesto revolucionar la manera de comer de los estadounidenses usando tecnología. De hechos, algunos ya le llaman "el padre del movimiento de la comida real".

Su lema: "La comida es la nueva internet".

Así son los jardines verticales de Sqare Roots. Foto: Sqare Roots/Facebook / BBC

"Comida para todos"

Kimbal, quien reside en Colorado, es el propietario de algunos restaurantes en Estados Unidos, como The Kitchen o Next Door, en donde se sirven platos con alimentos producidos de manera sostenible, con compostaje, energía eólica o embalajes ecológicos.

Tal vez no sorprende que teniendo una madre dietista (y modelo) y un padre ingeniero, el pequeño de los Musk quisiera dedicarse a introducir la tecnología en el sector de la alimentación.

Durante el Food Tank Summit del año pasado, un evento internacional que se celebró en septiembre en Nueva York, aseguró que "la comida es una de las últimas fronteras que la tecnología todavía no ha abordado".

"Si lo hacemos bien, significará que habrá comida para todos", declaró.

https://twitter.com/BrianHalweil/status/908044430371950593

Kimbal Musk estudió en el Instituto Culinario Francés de Nueva York y es también el fundador de Big Green, una organización sin fines de lucro dedicada a la creación de "jardines de aprendizaje", unos espacios para enseñar los beneficios de la comida nutritiva en las escuelas.

Espera llegar al millón de alumnos en 2020.

Pero uno de sus proyectos más ambiciosos y llamativos es Square Roots, una incubadora de huertos urbanos verticales con la que pretende, según explica en su sitio web, crear "sabores reales".

A través de esa compañía, que fundó en 2016, pretende impulsar a los emprendedores a crear startups usando su tecnología para producir alimentos en las ciudades de manera ecológica.

Kimbal suele mostrarse en sus apariciones públicas con un enorme sombrero blanco de "cowboy". / Getty Images

Su sistema consiste en usar contenedores con agua reciclada y agricultura hidropónica (cultivar plantas en disoluciones minerales, en lugar de suelo agrícola) para producir alimentos locales.

Durante una sesión AMA (Ask me Anything, pregunta cualquier cosa) de preguntas y respuestas en la popular web Reddit el pasado 27 de febrero, aseguró que "los jardines verticales son el futuro de la agricultura urbana y de garantizar que los alimentos locales sigan creciendo".

También dijo que le encanta la comida desde que era niño y que fue bueno perseguir su pasión: "Fue la mejor decisión de mi vida", escribió.

"Tenemos abundante comida. Necesitamos comida real que nos alimente de verdad, y eso requiere enormes cambios en cómo usamos la tierra. Nosotros estamos usando enfoques tecnológicos muy interesantes".

Según aseguró el empresario durante la conferencia Food for Tomorrow, que organizó el diario estadounidense The New York Times el año pasado, solamente el 1% de la comida en el mundo se produce de manera artificial, con luces LED en lugar de cultivos tradicionales.

Pero ese número podría crecer si aumenta el número de huertos urbanos.

https://www.instagram.com/p/BgMds1fB0gY/

"Llevamos miles de años aplicando la tecnología a la agricultura. Pero es ahora cuando tecnología moderna está funcionando para crear comida real", expresó a través de Twitter.

"Hacer negocios puede ser brutal, pero lo gratificante es desarrollar algo que el mundo valore".

