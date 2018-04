La familia india que se reencontró después de 40 años por un video de YouTube

"Habíamos perdido toda esperanza de volver a verlo con vida".

Así resumía los últimos años el hermano de un hombre indio desaparecido hace cuatro décadas, y que se reencontró este jueves con su familia después de que lo reconocieran en un video de YouTube que se hizo viral.

Khomdram Gambhir Singh desapareció en el estado de Manipur en 1978. Tenía 26 años. Sus familiares no habían sabido nada de él desde entonces.

Hasta que lo vieron en un video cantando en hindi a cambio de dinero en las calles de Bombay, a 3.300 kilómetros de distancia de donde desapareció.

https://youtu.be/-F41bvWNF_U

La policía ayudó a localizar al hombre, un exsoldado que ahora tiene 66 años. Este jueves fue llevado de vuelta a Manipur.

"No podía creer lo que veían mis ojos cuando uno de mis sobrinos me mostró el video", dijo al periódico The Hindu el hermano de Singh, Khomdram Kulachandra.

La familia del hombre se dio cuenta de que podría estar viviendo en Bombay porque Firoz Shakir, el fotógrafo callejero que grabó y compartió el video en octubre pasado, está afincado allí.

"Se ganaba dinero como mendigo cantando antiguas canciones en hindi", dijo Shakir a la agencia de noticias AFP.

La policía de Imphal, la capital de Manipur, envió una foto de Singh a sus colegas de Bombay, quienes lo localizaron finalmente en el suburbio de Bandra.

Infeliz tras casarse

"Lo encontramos fuera de una estación de tren. Estaba en mal estado, no estaba bien", le dijo a la BBC el inspector Pandit Thakaray.

Singh les contó que era un antiguo soldado del ejército indio que se había ido de su casa en 1978, meses después de casarse, porque no estaba contento.

Desde entonces vivía en Bombay, donde ganaba dinero ya fuera mendigando o trabajando como obrero algunos días.

Después de encontrarlo, "hablamos con su familia por teléfono y el señor Singh habló con su hermano menor", dijo Thakaray.

La policía de Bombay celebró la reunión con una publicación en Twitter.

https://twitter.com/MumbaiPolice/status/986961997475536896

Shakir, el autor del video que ayudó a localizar a Singh, tuiteó imágenes de su salida de Bombay y su llegada a Imphal.

https://twitter.com/firozeshakir/status/986855363835117568

https://twitter.com/firozeshakir/status/986934978201042946

Según publica el diario Times of India, sus familiares y vecinos en Imphal le prepararon una casa reformada para que pueda vivir en ella.

