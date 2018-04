¿Qué dice sobre ti la forma de despedirte en tus emails?

Cuando las cartas eran la única forma de correspondencia escrita, los saludos finales eran obvios.

Para cartas formales se usaba el "saluda cordialmente a usted", "atentamente" o "sinceramente", entre otras variantes.

Pero cuando las cartas eran menos formales, incluso familiares, las despedidas podían incluir "quedo a la espera de tu/su respuesta", "escríbeme pronto", o un "con amor".

Sin embargo, la llegada del correo electrónico alteró estas formas, haciendo que las reglas en el mensaje final sean mucho menos obvias. De hecho, no hay reglas.

Pueden ir desde los despersonalizados "saludos" y "gracias", hasta "un beso" o "abrazo".

Incluso, en español se adoptaron abreviaturas o combinación de letras derivadas del inglés para culminar un correo electrónico, como por ejemplo:

"XOXO", que significa "Kisses and Hugs (besos y abrazos) o "X" que representa solo un beso; "XD", que quiere decir felicidad; y alguno menos cariñoso como ASAP: As Soon as Possible (lo más pronto posible).

También están los emojis 😘, o simplemente la combinación de símbolos para crearlos como 😉 🙂 :=) 🙁 y podríamos seguir agregando

"Los correos electrónicos se convirtieron en el medio de comunicación de los negocios, el ocio, la familia, el amor y todo", dice el autor británico de libros para niños, Michael Rosen.

Finalizar un email con "un beso" o con "X" no siempre puede ser lo más apropiado. / Getty Images

Cuando nos despedimos en los correos electrónicos, tratamos de transmitir el estado de ánimo "correcto", agrega.

Para Rosen, todo se trata de cómo queremos llegar al destinatario. "¿Pensativo, agradecido o simplemente muy, muy ocupado?"

Comunicación directa

Algunas de las personas de negocios más exitosas son bastante sinceras o directas en la comunicación por correo electrónico, si es que se molestan en firmarla.

"Hay algo raro en lo que se refiere a los mensajes de correo electrónico en términos de franqueza. Cuanto más (franco) eres, más alto es tu cargo en la empresa", dice la autora Emma Gannon, recordando al editor de un famoso diario cuya respuesta a las propuestas de historias de los reporteros era un seco "sí" o "no".

Aunque ser breve puede transmitir cierta autoridad y estatus, también comunica una dosis de arrogancia o de creerse más importante de lo que se es.

Y todos hemos tratado con jefes que emiten edictos en sus correos electrónicos como por ejemplo: "¿Está hecho esto?" o "Actualízame sobre esto".

Incluso si no son tan directos, a muchos usuarios de correo electrónico les gusta transmitir una sensación de estar ocupado al usar o adaptar abreviaturas.

Así que "para tu información" se convierte en FYI (for your information), y "por cierto" es BTW (by the way). Aunque también puede ser el cariñoso TQM, "te quiero mucho".

Algunas personas quieren ser tan breves, que finalizan sus correos con solo la inicial de su nombre. / Getty Images

Hay quienes reducen su saludo final al mínimo absoluto, firmando simplemente con su nombre o incluso solo la letra inicial de su nombre.

Otros omiten la firma por completo. Para algunos esto puede parecer tajante o grosero, aunque puede evitar malas interpretaciones.

Algunas personas finalizan sus correos electrónicos con un tono más amigable.

Si bien la mayoría consideraría que los besos no tienen cabida en un entorno comercial, a menudo se infiltran en correos electrónicos, y en ocasiones, en personas que el destinatario nunca se ha conocido.

Para algunos, una "X" al final de un correo electrónico es una nota final amistosa; para otros es totalmente inapropiado.

Según Rosen, los correos electrónicos ahora ocupan un lugar intermedio entre textos y cartas.

"La clave es que los correos electrónicos no son lo mismo que las cartas. Son una especie de punto medio entre los textos y las cartas impresas: casi formales pero no totalmente formales", dice Rosen.

Y, agrega, que en esta ambigua forma de comunicación que ya no se puede tocar, se deduce que seguirán apareciendo una gran cantidad de formas de decir "adiós".

Este artículo surgió del episodio "Mis mejores deseos, recuerdos o ninguno de los anteriores", del programa Word of Mouth, de Radio 4 de la BBC. Fue producido por Sally Heaven con los presentadores Michael Rosen y la Doctora Laura Wright. Como invitada estuvo la autora Emma Gannon.

Lee la nota original en inglés en inglés

