Viktor Vekselberg, el oligarca ruso implicado en los oscuros pagos a Michael Cohen, el abogado de Donald Trump

La situación de Michael Cohen, abogado personal de Donald Trump, se complica cada vez más.

Cohen está bajo el escrutinio público tras haber admitido en febrero que pagó US$130.000 a la estrella porno Stormy Daniels.

En abril, el Buró Federal de Investigaciones estadounidense (FBI, por sus siglas en inglés) allanó su oficina y su casa en Nueva York por recomendación del fiscal especial Robert Mueller, que investiga la supuesta interferencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016 en EE.UU.

Ahora, un nuevo personaje pone en mayores aprietos al abogado.

Se trata de uno de los hombres más ricos de Rusia y uno de los siete magnates a los que EE.UU. sancionó en abril por sus vínculos con el poder en Moscú: Viktor Vekselberg.

Papel de Columbus Nova

Columbus Nova, una firma de inversiones con sede en Nueva York, pagó en 2017 US$500.000 a Essential Consultants LLC, una compañía de Cohen, según informaron medios estadounidenses como The New York Times y Associated Press esta semana.

La primera "tiene como su mayor cliente a una compañía controlada por Vekselberg (Grupo Renova)", detalló The New York Times citando documentos financieros a los que tuvo acceso.

Michael Cohen lleva un largo tiempo como abogado personal de Donald Trump. / Reuters

Essential Consultants LLC es la empresa que Cohen usó para pagarle a Stormy Daniels durante la campaña presidencial de 2016.

Daniels recibió el dinero a cambio de firmar un acuerdo de confidencialidad sobre la supuesta relación sexual que mantuvo con Trump en 2006.

El abogado de la actriz, Michael Avenatti, fue el primero en revelar el pago de Columbus Nova a la empresa de Cohen, aunque no especifica su fuente.

Columbus Nova reconoció el pago a Michael Cohen, pero dijo en un comunicado que había sido por una asesoría en inversiones en bienes raíces.

"Los informes de que Viktor Vekselberg usó Columbus Nova como conducto para los pagos a Michael Cohen son falsos. La afirmación de que Viktor Vekselberg participó o proporcionó fondos para la participación de Michael Cohen en Columbus Nova es evidentemente falsa", escribió la empresa en su página web.

La entidad reconoce que el Grupo Renova, de Vekselberg, es su mayor cliente, pero negó que Columbus Nova en sí misma pertenezca al inversionista ruso.

"Columbus Nova es una compañía de inversiones que es propiedad y es controlada por solo estadounidenses", indicó.

Viktor Vekselberg fue noticia en 2004 cuando pagó US$100 millones por nueve huevos Fabergé. / AFP

Hasta la noche del martes, el abogado del presidente aún no había comentado nada sobre estas revelaciones.

Pero, ¿quién es este oligarca que parece ensombrecer más la trama de Cohen?

Magnate sancionado

Víktor Vekselberg, nacido en Ucrania, es fundador y presidente de la junta directiva del Grupo Renova, un holding que agrupa varios fondos de inversiones con intereses en la industria energética rusa.

La revista económica Forbes calcula la fortuna del empresario de 61 años en unos US$13.000 millones y lo clasifica como el noveno hombre más rico de Rusia.

El hombre de negocios protagonizó titulares de prensa fuera de Rusia en 2004, cuando pagó US$100 millones por nueve huevos Fabergé, los glorificados huevos de Pascua adornados con gemas, diamantes y metales preciosos que mandaron a hacer los zares de Rusia entre 1885 y 1916.

Además de estas piezas, Vekselberg posee una extensa colección de arte, según Forbes.

Este medio cuenta que el ruso ganó su primer millón de dólares vendiendo chatarra de cobre.

En 1996 creó Sual Holding para agrupar a una serie de plantas de fundición de aluminio y minas de bauxita que había ido adquiriendo.

Desde entonces, se ha dedicado a invertir en la industria metalúrgica, gasífera y petrolera.

El pasado abril, el Departamento del Tesoro de EE.UU. sancionó a Vekselberg por su participación en el sector energético de Rusia, por lo que sus bienes en territorio estadounidense quedaron congelados.

"El gobierno de Rusia participa en un rango de actividades malignas alrededor del mundo, incluyendo la continuada ocupación de Crimea y la instigación de la violencia en el este de Ucrania, darle apoyo material y de armamento al régimen de Al Asad (en Siria) mientras bombardea a sus propios ciudadanos, intentando subvertir las democracias occidentales y actividades maliciosas en internet", dijo el Departamento del Tesoro al anunciar la sanción.

"Los oligarcas rusos y las élites que obtienen beneficios de este sistema corrupto no seguirán aislados de las consecuencias de las actividades desestabilizadoras de su gobierno", agregó el Tesoro.

Pero la firma rusa que los medios vinculan con Vekselberg fue solo una de las muchas corporaciones que pagaron a Cohen después de las elecciones de 2016.

Otros pagos

Según informes de medios estadounidenses, documentos financieros muestran que Essential Consultants también recibió un pago de US$200.000 de parte de la empresa de comunicaciones AT&T debido a que la corporación buscaba la aprobación de la administración Trump para adquirir el gigante mediático Time Warner.

AT&T confirmó a la cadena CNN un pago por un monto no revelado a cambio de "información para entender a la nueva administración".

Stormy Daniels dice que Michael Cohen, abogado de Donald Trump, le pagó para que no hablara sobre el encuentro sexual que supuestamente tuvo con el presidente de Estados Unidos. / Getty/Reuters

"Essential Consulting fue una de las varias firmas con las que nos involucramos a principios de 2017, para obtener información que ayudara a entender a la nueva administración", dijo la compañía el martes.

"No hicieron ningún trabajo de cabildeo para nosotros, y el contrato terminó en diciembre de 2017", aseguró.

