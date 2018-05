Qué sucede en Hidroituango, el proyecto hidroeléctrico más grande de Colombia que tiene en alerta a más de 100.000 personas

Colombia está en vilo.

El proyecto hidroeléctrico más importante del país podría causar una tragedia nacional.

Al menos 120.000 personas de cinco municipios están en riesgo por la avalancha que podría causar la ruptura de la represa Hidroituango, ubicada a unos 170 kilómetros de Medellín, la segunda ciudad más importante de Colombia.

Hasta ahora, unas 5.000 personas han sido evacuadas y miles de ingenieros y operarios trabajan para evitar esta posibilidad, que es el peor escenario para el que se preparan las autoridades y encargados del proyecto.

Además, está en juego el futuro mismo de la presa, un megaproyecto valorado en unos US$4.000 millones.

Pero ¿qué es Hidroituango y cómo pasó de ser una de las mayores promesas energéticas de Colombia y América Latina a una amenaza para miles de personas?

Un proyecto ambicioso

El Proyecto Hidroeléctrico Ituango está localizado sobre el río Cauca, uno de los más importantes de Colombia.

La obra incluye una presa de 225 metros de altura y 20 millones de metros cúbicos de volumen, con la que se crearía un embalse de 70 kilómetros de longitud.

La central tendría capacidad de generar 2.400 megavatios cada hora.

Esa energía representa el 16% de la demanda energética de Colombia y abastecería a unas 8 millones de personas. Incluso tendría capacidad para vender energía a otros países.

Los planes de sus responsables era que la presa comenzara a llenarse el próximo mes de julio y que estuviera en funcionamiento a finales de este año.

Estos planes, sin embargo, están en grave riesgo.

Para construir la presa, las Empresas Públicas de Medellín (EPM) tuvieron que desviar el cauce del río Cauca.

Para ello, construyeron tres túneles de desviación. Dos de ellos fueron tapados por los operarios antes del llenado de la presa.

El tercero, el más grande, se taponó debido a las fuertes lluvias que han causado derrumbes en la zona desde finales de abril.

Así, el agua comenzó a represarse, amenazando con desbordar la presa.

Los ingenieros intentaron destaponar los dos primeros túneles con explosivos, pero la maniobra no dio resultado.

Ante ese panorama, EPM no tuvo más opción que dejar fluir el potente caudal hacia el cuarto de máquinas.

Ese cuarto tiene las dimensiones de un edificio de veinte pisos y es la parte neurálgica del proyecto, ya que es ahí donde se genera la energía a partir del movimiento del agua.

El problema, sin embargo, es que el cuarto de máquinas aún no está finalizado. De hecho, los túneles servían para mantenerlo seco mientras terminan las obras.

Ante el inminente desbordamiento, los ingenieros optaron por permitir que el cuarto de máquinas se inundara y canalizar el agua por ese punto.

La situación aún no está clara, pero las pérdidas causadas por el agua, el lodo, los sedimentos y toda clase de objetos pesados como rocas y palos arrastrados por el río, pueden ser millonarias.

Es "difícil responder si Hidroituango se salva", dijo este miércoles Jorge Londoño, gerente general de EPM en entrevista con la emisora La FM.

Sigue la lluvia

La lluvia continúa cayendo en la zona, lo que complica aún más la situación.

El caudal del río sigue aumentando, lo que además retrasa las obras en la represa.

La fuerza del agua incluso destapó el tercer túnel, lo que aumentó drásticamente el caudal del río y acabó por inundar el pueblo de Puerto Valdivia.

Al margen de los daños materiales, no se ha registrado ninguna víctima mortal. Sin embargo, la situación no está controlada, por lo que el gobierno mantiene la alerta no solo en el departamento de Antioquia -donde está ubicada la presa- sino en otros departamentos como Sucre, Córdoba y Bolívar.

