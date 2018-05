Cómo la boda real del príncipe Harry y Meghan Markle estuvo marcada por la cultura negra estadounidense

Fue una de las características más distintivas de la boda del príncipe Harry y Megan Markle: la combinación de elementos tradicionales de una boda real británica con otros propios de la cultura afroestadounidense.

De hecho, en Estados Unidos este fue uno de los aspectos más comentados del matrimonio, al punto que se creó una etiqueta en redes sociales para referirse al tema #BlackRoyalWedding (#BodaRealNegra) usado para celebrar la sensación de diversidad que transmitía el evento.

Entre los términos más tuiteados estaba "coro de góspel", "Sheku Kanneh-Mason" (el nombre del joven violoncelista británico negro que tocó en la ceremonia) y "Martin Luther King".

"Un pastor negro dando un sermón a la realeza británica acerca de la resiliencia de la fe durante la esclavitud no es 10000000% para lo que pensé que me estaba levantando. La boda real está buena", fue un mensaje de un usuario de Twitter que recibió casi 10.000 retuits y unos 40.000 "me gusta".

Elliot Conner, un usuario de Carolina del Sur, destacó en un mensaje que la boda contuvo canciones espirituales negras, un sermón sobre las palabras del fallecido líder de la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos Martin Luther King Jr., además de un violoncelista negro.

"No me digan que esta no es una #BodaRealNegra", agregó.

Otras personas destacaron la sensación de diversidad que transmitió la boda en general.

"Estoy asombrada con esta boda. Tenían un coro de góspel, una mujer pastor dirigiendo las oraciones, un reverendo afroestadounidense dando el sermón; celebrando la diversidad y promoviendo el pensamiento de avanzada dentro de Reino Unido y de la familia real", escribió una usuaria identificada como Chloe.

Entre los invitados negros a la boda estaban Idris Elba, Oprah Winfrey y Serena Williams.

El actor británico Idris Elba y la estrella de la televisión estadounidense Oprah Winfrey fueron algunos de los invitados a la boda. / PA

Por su parte, el obispo afroestadounidense Michael Curry capturó la atención del mundo con un largo y poderoso sermón.

El religioso, nacido en Chicago, habló de forma apasionada sobre el poder del amor, valiéndose de citas de Martin Luther King Jr.

Como consecuencia de su sermón, Martin Luther King se convirtió en tendencia en Twitter durante todo el sábado.

Una usuaria, identificada como Lydia, escribió al respecto.

"Quien dio el sermón en la boda real fue el obispo Michael Curry, que citó a Martin Luther King y habla abiertamente de la igualdad racial y da apoyo a la comunidad LGBTQ+. Bien hecho Meghan, bien hecho. Llevando a la familia real al siglo XXI", apuntó.

Durante la ceremonia, Karen Gibson y el Kingdom Choir, un coro de góspel, cantaron la canción clásica de soul "Stand by Me", lo que también generó buenas reacciones.

En Twitter, una persona identificada como Lily Herman se refirió a estas participaciones asegurando que era la mejor boda jamás celebrada.

Otra usuaria, Julia Baird, afirmó que esta era la boda real más subversiva posible.

"Una esposa franca y birracial, un reverendo negro que habla de justicia social, un coro negro que canta una versión góspel de Stand by Me. Es pequeño pero es sorprendente. Diana seguramente estaría emocionada", señaló.

Algunos usuarios encontraron una intencionalidad en la suma de todos estos detalles.

"Las acciones hablan más fuerte que las palabras. Harry y Meghan intencionalmente planificaron una ceremonia que le demuestra al mundo que la diversidad y la inclusión no son conceptos vacíos políticamente correctos. ¡Bravo! Los mejores deseos para el duque y la duquesa de Sussex para que tengan una larga vida llena de amor. #BodaRealNegra", resumió en un tuit una usuaria identifucada como Melanie Williams Oram.

