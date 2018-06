Quién es quién en la foto de Merkel y Trump que resume la tensa cumbre del G7

Se esperaba que fuera una reunión del G7 incómoda… y parece que una imagen vale más que mil palabras.

Una fotografía publicada en la cuenta de Instagram de la canciller alemana, Angela Merkel, da cuenta de la tensión existente en la cumbre celebrada este viernes y sábado en Canadá entre los países más industrializados del mundo.

BBC Mundo te cuenta quién es quién en la imagen que captura un momento que Merkel calificó de "reunión espontánea entre dos sesiones de trabajo", pero que para muchos resume a la perfección el ambiente general de una cumbre marcada por los enfrentamientos.

1. Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Trump sorprendió a los aliados de Estados Unidos —sobre todo a la Unión Europea, México y Canadá— cuando recientemente anunció un arancel del 25% sobre las importaciones de acero de estos países y del 10% sobre las de aluminio. Todos amenazan con medidas de represalia y esta grieta eclipsó la cumbre, dejando a veces al presidente estadounidense totalmente aislado. Trump se fue más temprano, quejándose de que Estados Unidos es "como la alcancía [o hucha] de cerdito de la que todos roban". Pero también dijo que su relación con los otros líderes del G7 era de "10 sobre 10".

2. John Bolton, asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

Han pasado solo tres meses desde que fue nombrado el principal asesor de seguridad del presidente Trump, pero John Bolton ya ha logrado un impacto. Uno de los argumentos del presidente para justificar los aranceles son "motivos de seguridad nacional", una opinión que Bolton ha respaldado contundentemente.

3. No identificado.

4. Shinzo Abe, primer ministro de Japón.

Se ha visto sometido a una presión cada vez mayor para unirse a las medidas de represalia contra los aranceles de Estados Unidos. Esto lo coloca en una posición difícil: se ha esforzado por mantener una relación cordial con el presidente Trump y se dice que los dos se reunieron al menos diez veces desde que ocupa la Casa Blanca.

5. Yasutoshi Nishimura, secretario adjunto del gabinete de Japón.

El diputado del partido gobernante de Japón trabajó en el ministerio de Comercio Internacional e Industria.

6. Angela Merkel, canciller de Alemania.

Estuvo al frente de las conversaciones para tratar de resolver las diferencias en la cumbre, como queda patente en esta imagen. Al parecer, Merkel sugirió la idea de establecer un mecanismo para resolver las disputas comerciales entre EE.UU. y sus aliados. Cuando se le preguntó durante la cumbre sobre su relación con Trump, Merkel dijo que los dos líderes no siempre estaban de acuerdo, pero que podían hablar entre ellos. "Puedo decir que mantengo una relación muy abierta y directa con el presidente estadounidense", dijo.

7. Emmanuel Macron, presidente de Francia.

He engaged in a Twitter spat with President Trump over the tariffs just hours before the summit was due to start – leading some to question whether the blossoming "bromance" between the two was over. Despite this, they were seen to be on good terms, and President Macron's team said his talks with Trump were "frank and robust".

Se enzarzó en una pelea sobre los aranceles con el presidente Trump en Twitter justo horas antes de que comenzara la cumbre, lo que llevó a algunos a preguntarse si la aparente buena relación entre ambos había terminado. A pesar de esto, se vio que se mantiene en buenos términos y el equipo del presidente Macron dijo que sus conversaciones con Trump fueron "francas y sólidas".

8. Theresa May, primera ministra de Reino Unido.

En una llamada telefónica, May le dijo a Trump la semana pasada que encontraba los aranceles de los Estados Unidos "injustificados y profundamente decepcionantes". Pero también adoptó un tono más conciliador en la cumbre, instando a los líderes a retirarse del borde de una posible guerra comercial.

9. Larry Kudlow, director del Consejo Económico Nacional de Estados Unidos.

El principal asesor económico de Trump defiende la medida de aumentar los aranceles y dice que el presidente estadounidense no debería ser considerado responsable de los crecientes conflictos comerciales con sus aliados. Kudlow dijo que el llamado del presidente para eliminar todos los aranceles entre las naciones del G7 era la "mejor manera de promover el crecimiento económico".

El presidente francés, Emmanuel Macron, tuiteó una imagen tomada aproximadamente al mismo tiempo que la de Merkel pero desde un ángulo diferente, mostrando lo juntos que estaban los líderes del G7 y sus asistentes cuando se reunieron alrededor de Trump.

La foto de Merkel se viralizó en las redes sociales, generando todo tipo de "memes" e intentos por saber qué estarían diciendo los mandatarios en ese momento.

La postura y el lenguaje corporal confiado de la canciller alemana fueron resaltados por muchos en Twitter:

Otros usuarios, en cambio, publicaron otras fotografías del mismo momento tomadas desde distintos ángulos, lo que consideran que también puede hacer pensar sobre diferentes interpretaciones de qué estaría ocurriendo:

Otros prefirieron tratar de adivinar (con humor) lo que Merkel estaría diciéndole a Trump:

