Qué buscan Donald Trump y Kim Jong-un en su histórica cumbre: 5 claves de su reunión en Singapur

Trump y Kim… cara a cara.

Es una imagen que cuesta imaginar pero que, si todo sale como lo planeado, pasará a la Historia.

¿Qué puede salir de ahí? ¿Qué quiere realmente el líder norcoreano? ¿Se repetirán Kim Jong-un y Donald Trump los insultos que se dedicaron el año pasado? ¿Se abrazarán como Kim hizo con el presidente surcoreano, Moon Jae-in, hace dos meses?

¿Por qué es tan importante lo que pase en Singapur?

En BBC Mundo nos hicimos estas y otras preguntas sobre la cumbre del 12 de junio, y aquí tratamos de responderlas.

¿Por qué pasará a la Historia?

Los medios de comunicación han repetido hasta la saciedad que esta es una reunión "histórica" y puede que algunos piensen que ya se produjo un encuentro igual de importante.

Es relativamente cierto. Hace tan solo dos meses, ya ocurrió una "cumbre histórica": la de los dos líderes coreanos en la frontera que separa el Norte y el Sur, donde ambos se comprometieron a buscar la "completa desnuclearización" de la península y el fin de la guerra en la que, técnicamente, aún están.

Sin embargo, esta cita es más relevante.

Para encontrarse con Trump, Kim realizará el viaje más largo que ha hecho hasta el momento. / Reuters

¿Por qué? Por una sencilla razón: se trata de una situación inédita. Nunca antes un presidente estadounidense en el cargo se ha reunido con el líder norcoreano en el poder.

Y eso no significa que no se intentara o que no se hubieran producido negociaciones entre ambos países; pero nunca llegaron a fructificar para sentar a ambos líderes en la misma mesa.

Por eso, el cara a cara de Trump y Kim es tan esperado, pese a que sigue siendo una incógnita los frutos que puede dar.

¿Qué tiene Singapur?

Después de barajarse destinos como Mongolia e incluso la zona desmilitarizada que separa a las dos Coreas -y que, pese a su nombre, es una de las fronteras más militarizadas del mundo-, Corea del Norte y Estados Unidos decidieron reunirse en Singapur.

El pequeño y moderno país, situado en el Sudeste Asiático y considerado uno de los "tigres" económicos de la región, es una nación con la que tanto EE.UU. como Corea del Norte tienen buenas relaciones y por tanto, es un espacio neutral y seguro.

Pyongyang incluso tiene embajada en la ciudad-Estado, algo no muy habitual, y siempre mantuvo con los norcoreanos una estrecha cooperación comercial, interrumpida el año pasado por el endurecimiento de las sanciones internacionales.

Además, Singapur también se vanagloria de su estabilidad y seguridad, gracias a las numerosas y estrictas normas que tiene (como por ejemplo, la prohibición de protestas).

¿Qué busca Trump en la reunión? ¿Y Kim?

Empecemos por Trump, aunque no porque sea más predecible.

Al principio, el presidente estadounidense dejó claro que su objetivo era que Kim Jong-un se deshiciera de sus armas nucleares de forma inmediata y unilateral, pero ha ido moderando su discurso.

En una entrevista con la cadena Fox News, Trump dijo que le gustaría que la desnuclearización de Corea del Norte se llevara a cabo "de forma inmediata, pero físicamente, una fase transitoria puede ser un poco necesaria".

Famosos imitadores de Kim Jong-un y Donald Trump ya llegaron a Singapur. / Getty Images

"Ojalá supiéramos lo que quiere conseguir Trump (…). En cierto modo, lo que está haciendo es redefiniendo el éxito a lo que él quiere", considera David Kang, director del Instituto de Estudios Coreanos de la Universidad del Sur de California.

La desnuclearización verificable, el objetivo marcado por el presidente estadounidense, puede tomar años, según los especialistas en el área.

No obstante, el mero hecho de que la reunión ocurra puede ser interpretado por ambos líderes como un éxito.

"Irónicamente, el sentido común nos dice que Corea del Norte es quien quiere reconocimiento y que ve el encuentro como un premio; pero en cierto modo, Trump también está feliz de tener esa reunión simplemente para demostrar al mundo que él puede hacer algo que otros no pudieron en el pasado", remarca Kang en declaraciones a BBC Mundo.

Kim, por su parte, busca sentarse a la mesa frente a Trump para ser "aceptado internacionalmente como un poder nuclear", destaca Sue Mi Terry, quien trabajó como analista de asuntos coreanos para la CIA de 2001 a 2008, y como consejera del gobierno de Georg W. Bush y Barack Obama.

"Quiere respeto (…). Tras llevar a cabo un programa de armas nucleares durante siete años que ahora que dice que lo ha completado, no le importa sentarse con Washington como un igual y hablar del control de armas".

Michael Madden, especialista en el liderazgo norcoreano, cree además que buscará "seguridad": facilitar futuras interacciones diplomáticas con los estadounidenses y abrir las negociaciones para firmar el tratado de paz que ponga fin a la guerra coreana.

Todo ello puede llevar a que se abra al exterior y consiga ayuda para su debilitada economía, su tercer objetivo: la ansiada prosperidad.

¿Qué conseguirán?

En general, los analistas consultados por BBC Mundo no esperan que se produzcan grandes anuncios en Singapur. Aunque ello no implica que no pueda considerarse un éxito diplomático.

"¿Creo que llevará al desmantelamiento total y verificable del programa armamentístico nuclear de Corea del Norte? No. ¿Tendremos algún tipo de acuerdo sobre algunos aspectos de su programa nuclear? Seguro", opina Sue Mi Terry, asociada actualmente con el Centro de Estudios Estratégicos y de Seguridad de Washington.

"Debemos esperar un comunicado conjunto parecido a la declaración de Panmunjom", dice Madden en referencia a las conclusiones del encuentro entre Kim y el líder surcoreano el pasado abril.

Kim Jong-un y Moon Jae-in se comprometieron a finalizar las "actividades hostiles". / Reuters

El mejor resultado posible, en opinión de Kang, es que EE.UU. y Corea del Norte hablen en detalle de cómo gestionarán su relación y que Pyongyang dé más pasos hacia la desnuclearización de lo que ya ha hecho.

¿Será el mundo un lugar más seguro tras la cumbre?

Pese a que ambos líderes son bastante impredecibles y a que Trump asegurara que abandonaría la reunión si no va bien, las "probabilidades de que empeore la situación son muy bajas", considera Kang.

Para el director del Instituto de Asuntos Coreanos, ya se han conseguido logros que eran inimaginables hace seis meses.

"Si hubiera dicho entonces que Corea del Norte pararía de forma voluntaria sus pruebas de misiles y sus pruebas nucleares, y que incluso desmantelaría los dos enclaves donde hacía esas pruebas: que se mostraría dispuesta a la desnuclearización en sus términos y si el acuerdo es bueno; que acudiría a los Juegos Olímpicos (celebrados en Corea del Sur); que hablaría de abrirse al mundo… ¡la gente se hubiera reído de mí por ser un ingenuo!".

"Y eso es lo que ha hecho: son grandes concesiones (…). Así que si va mal, volveremos a una situación diferente a la de antes", remarca.

También hay quien se muestra más pesimista.

"Trump y Kim no tienen una relación (forjada). El problema en el caso de la cumbre de Kim y Trump es que no tienen nada a lo que volver", opina Nikolai Sokov, quien trabajó para el ministerio de Exteriores de la desaparecida Unión Soviética y participó en las negociaciones con EE.UU. sobre las armas nucleares de Rusia.

"Si fracasan, será malo".

