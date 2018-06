Mundial de Rusia 2018: los 15 mejores futbolistas jóvenes a seguir en la Copa del Mundo (y 5 son de América Latina)

Todo el mundo espera que estrellas como Messi, Neymar y Cristiano Ronaldo brillen en Rusia 2018, pero ¿quiénes son los nuevos talentos que podrían emerger como astros de la cita mundialista?

Varios especialistas deportivos de la BBC elaboraron una lista de jóvenes jugadores que podrían convertirse en grandes protagonistas del campeonato.

1. Hirving Lozano (México)

Edad: 22 Posición: Extremo Club: PSV Eindhoven (Holanda)

Lozano fue apodado como "El Chucky" en El Pachuca ya que se escondía bajo las camas para asustar a sus compañeros. / Getty Images

En su primer año en Europa con el PSV, campeón de la liga holandesa, Lozano dejó un registro de 19 goles y 11 asistencias en 34 partidos, mostrando el potencial que ya insinuaba en su país de origen con el Pachuca.

El narrador de la BBC Jonathan Pearce no escatima elogios al hablar del extremo, destacando que es una "brillante promesa que podría iluminar el torneo con su vertiginosa velocidad y capacidad de definición".

2: Cristian Pavón (Argentina)

Edad: 22 Posición: Extremo Club: Boca Juniors (Argentina)

El técnico de Argentina, Jorge Sampaoli, ha destacado la capacidad de Pavón para asociarse con Messi. / Getty Images

Uno de los grandes talentos del fútbol sudamericano, Pavón, consiguió ser incluido en una selección albiceleste que ya se destacaba por tener varios reconocidos atacantes.

Esa abundancia de estrellas ofensivas podría impedirle tener minutos en Rusia, apunta Guy Mowbray agregando que, de saltar desde el banco, tendrá la oportunidad de mostrar sus credenciales.

"Se espera que se vaya al Benfica, siguiendo el camino recorrido por Ángel di María, un jugador con el que se le compara, y quien quizás pronto le abra el paso al joven aspirante", agrega.

3. Aleksei Miranchuk (Rusia)

Edad: 22 Posición: Mediocampista ofensivo Club: Lokomotiv Moscú (Rusia)

Miranchuk, quien puede desempeñarse como extremo derecho o izquierdo, marcó 7 goles para el Locomotiv, el campeón ruso. / Getty Images

Capaz de jugar como extremo derecho o delantero, Miranchuk viene de ser una pieza clave para el Lokomotiv en la conquista de su primer título en la Liga Premier rusa desde 2004.

Conor McManamara señala: "Hay mucha presión sobre los anfitriones y, en ese sentido, se espera que Miranchuk dé el paso hacia el estrellato".

4. Breel Embolo (Suiza)

Edad: 21 Posición: Delantero Club: Schalke 04 (Alemania)

De origen camerunés, de niño Embolo vivió primero en Francia y luego en Suiza. / Getty Images

Uno de los jugadores favoritos de los hinchas suizos, Breel Embolo se unió al Schalke en 2016, pero una lesión de tobillo hizo que su temporada finalizara prematuramente.

Ian Dennis asegura de él: "Aunque necesita marcar más goles, ahora es un delantero poderoso y apenas tiene 21 años".

5. Renato Tapia (Perú)

Edad: 22 Posición: Mediocampista, defensa central, lateral derecho. Club: Feyenoord (Holanda)

Tapia tuvo una prueba con el Liverpool inglés cuando tenía 16 años, pero según sus propias pablaras fue rechazado por ser muy bajo, a pesar de que entonces ya medía 1,82. / Getty Images

John Murray: "Renato Tapia es una estrella emergente y también versátil que se graduó en Europa dentro del fútbol holandés, primero con el Twente, a donde llegó en 2013, y ahora con el Feyenoord".

"A pesar de su edad, es una parte importante de una selección peruana que llega al Mundial en buena forma y con confianza. Se le ve como un futuro capitán de Los Incas".

6. Sardar Azmoun (Irán)

Edad: 24 Posición: Delantero Club: Rubin Kazan (Rusia)

Azmoun es conocido como el "Messi iraní" por su talento para driblar, pero también como el "Zlatan iraní" por su capacidad aérea. / Getty Images

Azmoun anotó 11 goles en 14 partidos en la fase clasificatoria y tiene un fantástico promedio de 23 goles marcados en 32 actuaciones internacionales.

Alistair Bruce-Ball: "Irán es muy bueno defensivamente. El equipo de Carlos Queiroz no encajó goles en nueve partidos consecutivos en la ronda clasificatoria final, pero si quieren avanzar en Rusia deberán aprovechar las pocas oportunidades que tendrán. Mucho de eso dependerá de Azmoun".

7. Achraf Hakimi (Marruecos)

Hakimi nació en Getafe, España, pero sus padres son de origen marroquí. / Getty Images

Edad:19 Posición: Lateral Club: Real Madrid (España)

Steve Wilson: "A los 19 años Hakimi ya tenía las medallas de ganador en el Mundial de Clubes y la Liga de Campeones. Al exentrenador del Real Madrid Zinedne Zidane le gustaba tanto que aceptó vender al internacional brasileño Danilo al Manchester City. No hay más que decir".

8. Andre Silva (Portugal)

Edad: 22 Posición: Delantero Club: AC Milan (Italia)

Silva tiene un promedio de un gol por cada tres disparos con la selección portuguesa, / Getty Images

El ariete lleva 12 goles en 22 partidos con Portugal y el año pasado se unió al Milán desde el Porto por US$44 millones.

Conor McNamara: "Aunque ha sido utilizado principalmente como suplente en el Milán en el campeonato italiano, sí ha figurado en la Europa League anotando seis goles en ocho partidos en la pasada edición de la competencia".

"No importa donde termine jugando, Cristiano Ronaldo ya dijo que Silva puede ser su sucesor a largo plazo como principal goleador de Portugal".

9. Rodrigo Betancour (Uruguay)

Edad: 20 Posición: Mediocampista Club: Juventus (Italia)

La Juve fichó a Bentancour por casi US$11 millones en julio de 2017. / Getty Images

John Murray: "Se esperan buenas cosas de este mediocampista espigado que patea con las dos piernas y que acaba de terminar su primera temporada con el Juventus".

"Yo espero que Uruguay tenga una actuación destacada y, si es así, Betancour podría tener la oportunidad de brillar".

10. Alireza Jahanbakhsh (Irán)

Edad: 24 Posición: Delantero Club: Alkmaar (Holanda)

Jahanbakhsh quedó como líder goleador de la liga holandesa con 21 tantos. / Getty Images

Jahanbakhsh se convirtió en el primer futbolista de Medio Oriente o Asia que termina como líder goleador en una de las principales ligas de Europa.

Guy Mowbray: "Es verdad que la liga holandesa no atraviesa sus mejores tiempos en la actualidad, pero terminar como mejor goleador no es poca cosa. Anotar un gol contra los favoritos del grupo B (España y Portugal) quizás no le asegure la clasificación a Irán a octavos, pero sí podría darle al club holandés uno cuantos millones de euros extras más tarde en el verano europeo".

11. Sergej Milinkovic-Savic (Serbia)

Edad: 23 Posición: Mediocampista Club: Lazio (Italia)

Apodado como "El Sargento", Milinkovic-Savic mide 1,93. Su madre fue una jugadora profesional de baloncesto. / Getty Images

Steve Wilson: "Nacido en España, Milinkovic ha tenido mucho éxito con el Lazio, anotando 14 goles desde el mediocampo la pasada temporada y se le ha vinculado con el Manchester United".

"Integrante tanto del equipo campeón del Mundial Sub-20 como del ganador del Sub-19 europeo, compite con Andrija Zivkovic, del Benfica, por el título del más brillante talento serbio".

12. Youri Tielemans (Bélgica)

Edad: 21 años Posición: Mediocampo Club: Mónaco (Francia)

Tielemans sostiene que haber practicad la disciplina del judo desde los 4 años le ha ayudado en su carrera como futbolista. / Getty Images

Ian Dennis: "Con solo cuatro actuaciones en la fase clasificatoria puede que este mediocampista de 21 años haya pasado desapercibido frente a los grandes nombres belgas, pero ha sido claramente tomado en cuenta por muchos".

"Tiene todos los atributos: técnica, visión y le da un verdadero empuje al equipo desde el mediocampo".

13. Ismaila Sarr (Senegal)

Edad: 20 Posición: Delantero Club: Rennes (Francia)

Sarr proviene de la misma academia senegalesa de donde salió el atacante del Liverpool inglés Sadio Mane. / Getty Images

Steve Wilson: "Un atacante zurdo que despierta inevitables comparaciones con su compatriota Sadio Mane, Sarr se recuperó bien de una lesión de tendón en septiembre de 2017".

"El ariete escogió el Rennes y la posibilidad de jugar regularmente en vez de irse al Barcelona, una decisión que debe haber sido difícil pero luce sensata. Si le va bien, como muchos esperan en Rusia, entonces se formará otra fila para firmarlo".

14. Uros Spajic (Serbia)

Edad: 25 Posición: Defensa Central Club: Krasnodar (Rusia)

Spajic proporciona solidez a la defensa serbia. / Getty Images

Ian Dennis: "Spajic ya cumplió 25 años, así que es un poco mayor que la mayoría en esta lista, pero sigue siendo una excelente promesa y me sorprendió que pasara recientemente por US$8 millones al Krasnodar ruso, proveniente del Anderlecht belga".

"Es un central confiable, aguerrido que va bien por el aire, un jugador que está alerta del peligro y que no teme arriesgar su físico".

15. Maxi Gómez (Uruguay)

Edad: 21 Posición: Delantero Club: Celta Vigo (España)

Apodado "El Toro", Gómez anotó 18 veces con el Celta de Vigo, incluyendo goles contra el Barcelona y el Real Madrid., / Getty Images

Steve Wilson: "Con Edinson Cavani y Luis Suárez en el equipo, conseguir jugar para Uruguay será un problema para Gómez, quien viene de una primera campaña en Europa de gran éxito con el Celta".

"Una transferencia de mucho dinero al Beijing Guoan, que supuestamente le hubiera aumentado su salario diez veces, quedó estancada en enero cuando Gómez se echó para atrás antes de irse a China. Pensarlo dos veces fue una decisión acertada. Más fama y fortuna le esperan a la vuelta de la esquina".

