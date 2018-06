Messi vs Cristiano Ronaldo: las cifras que comparan sus debuts en el Mundial Rusia 2018

Entre los dos han obtenido todos los premios que ha entregado la FIFA al mejor jugador del año durante la última década.

Lionel Messi obtuvo el reconocimiento en 2009, 2010, 2011, 2012 y 2015; mientras que Cristiano Ronaldo hizo lo propio en 2008, 2013, 2014, 2016 y 2017.

Y, sin embargo, ninguno ha logrado coronarse junto a su equipo nacional como campeón del mundo.

Ambos participaron en los Mundiales de 2006, 2010 y 2014 sin lograr hacerse con la Copa.

Entrados ya en su tercera década de vida (el portugués tiene 33 años cumplidos, mientras que el argentino cumplirá 31 el próximo 24 de junio) el tiempo se les agota para obtener ese reconocimiento.

Rusia 2018 puede ser, si no su última, su mejor oportunidad pues aún se encuentran en óptimas condiciones para competir.

Pero ¿cómo se compara el arranque que han tenido estas dos estrellas en el Mundial 2018? BBC Mundo te ofrece las cifras clave para medir su desempeño.

1. Goles

Cristiano Ronaldo fue la figura clave para el empate en el juego entre Portugal y España, al ser el responsable de los tres goles de su equipo incluyendo uno de penalti.

Cristiano Ronaldo anotó los tres goles de Portugal ante España. / Getty Images

Messi, por su parte, no logró marcar ningún tanto en el partido entre Argentina e Islandia y, por si fuera poco, falló un penalti que habría permitido a su equipo hacerse con la victoria.

Pero si Messi no hizo ningún gol no fue porque no lo intentara, pues fue el responsable de 11 de los 26 tiros de su selección a la portería contraria.

Cristiano Ronaldo, por su parte, fue el autor de cuatro de los ocho disparos a puerta que realizó Portugal, pero acertó a marcar con tres de ellos.

2. Precisión y juego en equipo

Aunque figuras como Messi y Cristiano Ronaldo sean grandes estrellas, los resultados -al final- dependen del juego en equipo.

Messi hizo más disparos a puerta que Cristiano Ronaldo pero no logró meter ningún gol. / Getty Images

En su debut en Rusia 2018, el jugador argentino realizó un total de 65 pases a sus compañeros de la selección, pero solamente 57 de estos llegaron a su destinatario, lo que supone una efectividad del 88%.

Cristiano Ronaldo, por su parte, hizo 34 pases de balón a otros miembros de la selección portuguesa pero todos llegaron a su destino. Es decir, un 100% de efectividad.

3- Más recorrido, más rápido

Durante los 96 minutos que duró el partido entre Argentina e Islandia, Lionel Messi recorrió unos 7.617 metros de distancia sobre el terreno y pasó 82% del tiempo en la mitad del campo correspondiente al equipo contrario.

El delantero argentino, además, realizó 17 sprints con una velocidad máxima de 25,02 kilómetros por hora.

Cristiano Ronaldo realizó más sprints y a mayor velocidad que Messi. / Getty Images

Cristiano Ronaldo, por su parte, recorrió unos 8.723 metros de terreno en el juego de Portugal contra España y estuvo 66% del tiempo de juego (unos 95 minutos en total) en el campo del adversario.

El jugador portugués realizó un total de 30 sprints, en los que alcanzó una velocidad máxima de 33,98 kilómetros por hora.

Así, las estadísticas iniciales de Rusia 2018 apuntan hacia un mejor desempeño de Cristiano Ronaldo que de Messi.

Sin embargo, no hay que perder de vista el hecho de que aunque el portugués haya anotado tres goles y el argentino no haya logrado aún ninguno, lo que realmente hará una diferencia entre ambos en este contexto es lograr coronar a su equipo como campeón del mundo.

Y, con sus dos empates, ambas selecciones se encuentran en la misma posición: tienen solo un punto en la tabla de clasificación.

