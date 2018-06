Donald Trump propone deportación inmediata para migrantes

El presidente Donald Trump sugirió hoy cambiar las leyes de inmigración y desechar todo procedimiento legal, a fin de proceder a la deportación de los inmigrantes de manera inmediata sin que tengan acceso a jueces o cortes.

En un par de mensajes a través de Twitter este domingo, Trump calificó a los inmigrantes de "invasores" y consideró que el sistema de inmigración es una "burla".

"No podemos permitir que todas estas personas invadan nuestro país", escribió Trump.

We cannot allow all of these people to invade our Country. When somebody comes in, we must immediately, with no Judges or Court Cases, bring them back from where they came. Our system is a mockery to good immigration policy and Law and Order. Most children come without parents… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 24, 2018

"Cuando alguien entra, debemos inmediatamente, sin jueces o casos judiciales, regresarlos de vuelta" a su país. "Nuestro sistema es una burla a la buena política de inmigración y la ley y el orden. La mayoría de los niños vienen sin padres”, indicó.

En un segundo mensaje, el presidente añadio:

“Nuestra política de Inmigración, es el hazmerreír en todo el mundo, es muy injusta para todas aquellas personas que han pasado por el sistema legalmente y están esperando en línea durante años”.

….Our Immigration policy, laughed at all over the world, is very unfair to all of those people who have gone through the system legally and are waiting on line for years! Immigration must be based on merit – we need people who will help to Make America Great Again! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 24, 2018

La inmigración, escribió, “debe basarse en el mérito: ¡Necesitamos personas que ayuden a hacer que Estados Unidos vuelva a ser grandioso!”.

En un mensaje anterior, Trump también reiteró su acusación a los demócratas de falta de cooperación para solucionar el problema de inmigración.

“Demócratas, arreglen las leyes. No RESISTAN. Estamos haciendo un trabajo mucho mejor que Bush y Obama, pero necesitamos fuerza y seguridad en la frontera. No puedo aceptar a todas las personas que intentan entrar en nuestro país. ¡Fronteras fuertes, sin crimen!”.

Democrats, fix the laws. Don’t RESIST. We are doing a far better job than Bush and Obama, but we need strength and security at the Border! Cannot accept all of the people trying to break into our Country. Strong Borders, No Crime! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 24, 2018

Los mensajes del presidente se emiten luego de que la semana pasada se vio forzado por la presión nacional e internacional a frenar la separación de niños de padres migrantes detenidos por la aplicación de su politica de "tolerancia cero", bajo la cual se detiene y enjuicia a todo adulto que cruza sin papeles la frontera.

Trump emitió el pasado miércoles un decreto ejecutivo en el que ordena mantener juntas a las familias de inmigrantes detenidos.

En la práctica, la medida podría poner fin a la política de tolerancia cero al dificultar la retención de unidades familiares por falta de espacio disponible y por enfrentar retos legales.

