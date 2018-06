Elecciones en México: 7 de las noticias falsas más sorprendentes que detectó "Verificado 2018"

Nadie ha estado a salvo de las noticias falsas en las elecciones presidenciales de México.

Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya y José Antonio Meade han sido los principales objetivos de las "fake news" que se han esparcido por la red sacando provecho de la polarización política que vive el país este año.

Para combatir la desinformación, Verificado 2018, una plataforma de periodismo colaborativo que "combate" la información falsa en la que participan 90 medios, organizaciones civiles y universidades, realizó una amplia labor de comprobación de hechos que circulan en internet.

"En el caso de México, con una sociedad tan polarizada, con poca información y desconfianza en la prensa, es un campo fértil para noticias falsas", dice a BBC Mundo Tania Montalvo, la directora de Verificado 2018.

Fotos, videos y declaraciones manipuladas han sido usadas como ariete para atacar a los contendientes por la presidencia de México, un hecho que se favorece de los lectores que no cuestionan la información.

"Hay una constante de muchas noticias falsas sobre el puntero, López Obrador", advierte Montalvo, pero conforme las encuestas variaron, también se incrementaron los ataques en redes contra Anaya y Meade.

Verificado 2018 compartió con BBC Mundo algunas de las noticias falsas que se reprodujeron de forma viral en redes sociales. Aquí hay varias de las más compartidas por los mexicanos.

1. Nicolás Maduro apoya a López Obrador

En las tres ocasiones en que López Obrador (AMLO, coalición Juntos Haremos Historia) ha sido candidato presidencial, sus adversarios han relacionado a su movimiento político izquierdista con el que ha gobernado Venezuela desde 1999.

En 2006 y 2012, fue comparado con el entonces presidente Hugo Chávez, mientras que en 2018 apareció un video que lo vinculaba con el actual mandatario del país sudamericano, Nicolás Maduro.

"¡¡ESCÁNDALO!! Gobierno de Venezuela confirma en su canal de televisión (VENEVISION) lo que todos sabíamos: Nicolás Maduro está detrás de la campaña de Andres Manuel Lopez Obrador (sic)".

Verificado encontró que el video en realidad era una edición que imitó el estilo gráfico que usa la emisora estatalVTV (que no es Venevisión), además de que Maduro nunca ha respaldado públicamente a ningún candidato mexicano.

En el falso video se dice que López Obrador es "aliado del PSUV", el partido oficialista de Venezuela. / Facebook

2. La influencia de Rusia

Un video que fue reproducido más de 200.000 veces en línea se titulaba así: "RT Russia Today. Cadena oficialista Rusa promoviendo a AMLO".

Los periodistas "Aleksey Kazakov" y "Ekaterina Gregorevna" informaban -hablando en ruso- sobre el apoyo del gobierno de Vladimir Putin a la campaña de López Obrador.

"Su discurso populista y su oposición a las políticas neoliberales han hecho que las esferas del poder vean en el camarada Obrador al próximo protegido del régimen de Putin", decía la traducción en los subtítulos.

Sin embargo, era una noticia falsa: un reporte del canal Rossiya 24 sobre el fisicoculturista Kirill Tereshin fue editado para añadir imágenes del candidato mexicano mientras los periodistas hablaban.

La frase traducida por Verificado dice: "El gimnasio no es indispensable, es suficiente utilizar unas inyecciones que permiten el rápido crecimiento de los músculos. Él se llama Kirillin, reconoce que las inyecciones son un poco dolorosas".

El gobierno de Vladimir Putin ha sido señalado por su presunta intervención en elecciones extranjeras, como la de Estados Unidos. / EPA

3. Anaya es familiar del expresidente Carlos Salinas

El expresidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) no goza de la mejor imagen entre muchos mexicanos y eso ha sido aprovechado políticamente en los últimos 20 años.

En las actuales campaña, una publicación aseguraba que hay un parentesco entre Salinas de Gortari y el candidato Ricardo Anaya (coalición Por México al Frente). Fue compartida más de 160.000 veces en mayo.

Verificado demostró que Carolina Martínez, la esposa de Anaya, no es hermana de Ana Cecilia Martínez, la esposa de Raúl Salinas, un hermano de Carlos Salinas.

En la imagen viral difundida también aparece otra relación familiar que sí es cierta, la de Ana Paula Gerard, la esposa de Carlos Salinas quien sí es hermana de Gabriela Gerard, esposa del actual secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya.

Sin embargo, el candidato Ricardo Anaya y el secretario González Anaya no tienen ningún parentesco.

4. La esposa de AMLO tiene ancestros nazis

Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa de López Obrador, fue el objetivo de un mensaje que circuló a través de las redes sociales.

"Lo que no sabías de la esposa de AMLO, Beatriz Gutiérrez Müller, (es que es) nieta del general Heinrich Müller de la División de la SS y Criminal de Guerra Nazi, conocido como 'Gestapo Müller'", decía el mensaje.

Una comprobación de quiénes son los ascendientes de Gutiérrez Müller mostró que su bisabuelo, Walter Müller, nació en Alemania y emigró a México en la década de 1890.

Su abuelo fue Adolfo Müller, vivió en Alemania (1908-1924) y luego se mudó a Chile en 1939, antes de la Segunda Guerra Mundial.

Tuvo una hija, Nora Beatrice Müller, quien es madre de Beatriz Gutiérrez, por lo que ésta no tiene ninguna relación con el exjefe nazi.

Heinrich Müller sí fue un jefe de la Gestapo, pero según documentación de Verificado 2018 no hay evidencias de que se mudara a Chile.

FACEBOOK

5. Los "influyentes" anti–AMLO

En los últimos tres meses de campaña han aparecido múltiples imágenes de empresarios, millonarios y hasta asesinos a sueldo opositores a López Obrador.

Pero entre las más curiosas composiciones con miles de interacciones en redes sociales han estado las de actores muy conocidos en la industria pornográfica.

Uno de ellos es Steve Wolfe, conocido como "Johnny Sins" en las películas XXX, pero que en México es presentado como un empresario que "usará sus millones para que López Obrador no sea presidente".

Verificado aclaró que se trataba de un actor porno.

El mismo caso del actor de películas para adultos Ángel de la Mancha, que en una imagen viral decía que tenía un plan para asesinar a López Obrador.

Facebook

6. La encuesta fantasma de The New York Times

Las encuestas publicadas en México han dado resultados muy similares en los tres meses de campaña: López Obrador a la cabeza, y Anaya y José Antonio Meade (coalición Todos por México) disputando el segundo lugar.

Pero los resultados de una encuesta inexistente del diario estadounidense The New York Times también dieron de qué hablar en las redes sociales.

El sondeo ponía a Meade como el favorito, con 42% de las preferencias, seguido por AMLO (31%) y Anaya (18%). Fue compartida miles de veces en redes sociales.

El director editorial de NYT en Español, Elías López, confirmó a Verificado que ese diario no realizó ninguna encuesta sobre las elecciones presidenciales mexicanas.

El candidato del partido gobernante en México, José Antonio Meade, se ha mantenido en la disputa del segundo lugar de las preferencias, según el promedio de las encuestas. / Reuters

7. El papa Francisco alza la voz

"Las ideologías de AMLO son dictaduras que no sirven", dice el texto que acompañó a una imagen del papa Francisco en un video con más de 2,5 millones de reproducciones.

Este fue parte de una serie de videos atribuidos al líder de la Iglesia católica, la religión mayoritaria en México, cuyas palabras fueron sacadas de contexto.

Francisco nunca se refirió a López Obrador durante su visita a Paraguay en 2015 de la cual se sacó un fragmento de su mensaje sobre las ideologías políticas.

"Las ideologías terminan mal, no sirven. Las ideologías tienen una relación o incompleta o enferma o mala con el pueblo. Las ideologías no asumen al pueblo. Por eso, fíjense en el siglo pasado. ¿En qué terminaron las ideologías? En dictaduras, siempre, siempre. Piensan por el pueblo, no dejan pensar al pueblo", dice parte de su mensaje atribuido como una crítica a AMLO que no fue así.

El pontífice no ha expresado ninguna postura pública sobre las elecciones en México.

Facebook

La clave contra las "fake news"

Para la directora de Verificado 2018, cada lector tiene una responsabilidad que es de suma importancia para erradicar las noticias falsas: "Dudar siempre".

"Estamos trabajando con miras a que los ciudadanos puedan ejercer ese derecho libremente. Que los engaños no atenten contra su derecho a la información y un voto libre", dice Montalvo a BBC Mundo.

"Pero yo sí veo una responsabilidad de los lectores en las noticias falsas. Tienen que empezar a cuestionar lo que lee y lo que ven antes de compartirlo. Compartirlo en una red abierta, como Facebook o Twitter, tiene consecuencias", advierte.

Los sitios que difunden "información basura" se alimentan del público que solo replica sus contenidos sin cuestionarlos.

"Si el mismo lector exige calidad e información confiable, entonces estos sitios que nacen para generar información falsa y difundirla no tendrían objetivo ni razón de ser", apunta Montalvo.

