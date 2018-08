"Nunca voy a contestar", "borraré tus correos" y otras provocativas y divertidas respuestas automáticas de fuera de la oficina

Es solo un correo electrónico, pero puede provocar desde sonrisas hasta enojo.

Para muchos, recibir respuestas automáticas de fuera de la oficina puede ser molesto porque significa que tienes que enviar otro correo electrónico a una persona diferente.

Y también es un recordatorio de que tú estás atrapado en la oficina mientras otros se divierten.

El correo automático de fuera de la oficina es una tarea de última hora, el obstáculo final entre el trabajo y las vacaciones.

Pero algunos invierten tiempo y dedicación para mostrar su sentido del humor en ese correo.

"Leer, bucear y jugar"

Una usuaria regular de los correos automáticos de fuera de oficina es Sacha Romanovitch, directora ejecutiva de Grant Thornton, una firma internacional de servicios de auditoría y asesoramiento fiscal, legal y financiero.

"Ahora estoy con mi familia, vuelvo el 23 de julio. ¡Leeré, bucearé y jugaré con mis niños mientras ellos todavía quieran jugar conmigo!", decía su mensaje de respuesta del correo laboral.

Y continuaba: "Mi gran equipo se encargará de mis correos electrónicos y yo me aseguraré de que obtengas soluciones de las personas adecuadas para que todo siga avanzando".

Pero Romanovitch, que de hecho está fuera de la oficina y no puede hablar conmigo en persona, dice por correo electrónico que el objetivo de su respuesta automática detallada es hacerles saber a todos que está bien desconectarse.

"Todavía existe una sensación de necesidad de trabajar 24 horas los 7 días de la semana", dice.

"Mi respuesta de fuera de la oficina es solo una de esas pequeñas cosas que hago para resaltar lo que creo que debería ser la norma".

Pero no todos están de acuerdo.

Tyler Brûlé, editor de la revista Monocle, escribió una columna para el diario Financial Times sobre por qué todos, particularmente los que tienen cargos jerárquicos, deberían evitar los correos automáticos de fuera de oficina.

Para él, esos mensajes están "fuera de sintonía con las formas del mundo moderno" y sugiere que las personas que los usan simplemente no están lo suficientemente comprometidas con el trabajo.

Y si pensabas que el clásico "tendré acceso limitado al correo electrónico" es una buena excusa, Brûlé dice que, a menos que trabajes "bajo tierra en las calles de Nueva York reparando alcantarillas", todos sabrán que estás mintiendo.

"Nunca voy a contestar"

Tales preocupaciones no frenaron al británico Steven Nelson, un escritor veterano en la elaboración de respuestas automáticas fuera de la oficina que trabaja en la consultara de servicios financieros The Lang Cat.

En uno de sus mensajes utilizó parte de la letra del tema musical Never Gonna Give You Up (Nunca te abandonaré) del inglés Rick Astley, estrella del pop de los 80.

"Nunca te dejaré, nunca te defraudaré, nunca me iré y te abandonaré, nunca te haré llorar, nunca voy a decir adiós, nunca mentiré y te lastimaré", decía el correo en inglés.

"Tampoco voy a contestar tu mensaje hasta el 9 de agosto porque estoy de vacaciones".

Su gracioso mensaje automático surgió como una forma de burlarse de todas las respuestas de fuera de oficina que recibía con los datos de las personas a quién contactar si su consulta era "urgente".

"Trabajamos en servicios financieros. ¿Qué podría clasificar como urgente?", dice.

Pero no todos entienden su humor por lo que sus mensajes más divertidos están configurados para responder solo a los correos electrónicos internos.

"Borraré tus correos"

Edwyn McFarlane, director de innovación en Awin, una firma que ayuda a los sitios web a ganar dinero, tampoco es lo suficientemente valiente como para enviar sus respuestas automáticas fuera de la compañía.

Aunque reconoce que con clientes conocidos, una respuesta automática fuera de la oficina divertida puede "ser una buena herramienta de marketing".

"Estoy de vacaciones. Permitiré a cada remitente solo un correo electrónico. Si me envías varios, borraré aleatoriamente los mensajes hasta que quede solo uno. Así que elije sabiamente. Y ten en cuenta que (si estás recibiendo este mensaje es que) ya me enviaste un correo electrónico", dice su respuesta de fuera de la oficina.

Pero McFarlane dice que todo es una broma y que en realidad nunca borra los correos electrónicos no leídos.

Algunas empresas, sin embargo, lo alientan.

En 2014, la firma alemana de automóviles Daimler estableció un servicio opcional para los trabajadores de vacaciones para que se eliminen automáticamente todos los correos electrónicos nuevos.

Francia fue más allá y estableció legalmente el derecho de los trabajadores a "desconectarse" y evitar leer los correos electrónicos de trabajo fuera del horario laboral.

Tales decisiones no fueron tomadas al azar.

La verificación compulsiva del correo electrónico fuera de horario y la incapacidad de desconectarse fueron señalados como los responsables de agotamiento, insomnio y hasta problemas de relación interpersonal entre los trabajadores.

La automotriz Volkswagen dijo que una investigación en la fábrica mostró que el personal que realmente se desconectó tuvo un mejor desempeño a largo plazo.

Algunos destinatarios de dichos correos electrónicos dicen que no los encuentran ofensivos, como el periodista de la BBC Bill Thompson que admira "la honestidad" de tales correos.

Me encanta este mensaje honesto de fuera de oficina:"Estoy fuera del laboratorio con licencia prolongada hasta el 4 de septiembre de 2018 y no me pueden contactar.Lamentablemente, su correo electrónico no se leerá y se eliminará", dice el tuit.

¿Qué debería tener un mensaje de fuera de oficina?

Barbara Pachter, autora de The Essentials of Business Etiquette (Lo esencial de cómo comportarse en los negocios), dice que una respuesta fuera de la oficina suele ser la primera impresión que alguien de tu vida profesional obtiene de ti.

Su consejo es mantenerlo simple. Dice que bromear o "dar demasiada información personal" puede molestar a muchos destinatarios.

Según ella, el mensaje de fuera de oficina perfecto debe:

ser claro y conciso

proporcionar información útil, como una persona alternativa para contactar

no tener ningún error como un número incorrecto o detalle

ser eliminado una vez que estés de vuelta en el trabajo

Y una ventaja de ser un poco más atrevido en las respuestas fuera de oficina es que puede suavizar la miserable sensación de tener que volver al trabajo después de una semana o dos de diversión.

Pero estos mensajes también pueden generar confusión.

Como fue el caso de la respuesta fuera de la oficina que terminó escrita en una señal de tráfico porque los funcionarios asumieron que la contestación automática era la traducción en galés que se había solicitado.

Como resultado, un letrero en el que se prohibía la circulación de camiones de una carretera terminó diciendo en galés: "No estoy en la oficina en este momento. Envíe cualquier trabajo para traducir".

Fue un error vergonzoso, aunque bastante divertido.

Después de todo, si nadie escribe cosas divertidas, entonces nosotros, los pobres que nos quedamos atrapados en la oficina, nos divertiríamos menos.

