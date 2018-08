La actriz Asia Argento niega haber abusado del joven al que pagó cientos de miles de dólares a cambio de su silencio

Hace unos meses, acaparó los titulares tras acusar en plena ceremonia del Festival de Cannes al poderoso productor de Hollywood Harvey Weinstein de haberla violado a los 21 años. Ahora, a la actriz y cineasta italiana Asia Argento la acusan de haber abusado sexualmente de un menor de edad.

Documentos legales, que la BBC no ha revisado y que fueron reportados el domingo por el New York Times, muestran que Argento le pagó al actor Jimmy Bennett US$380.000 luego de que este la acusara de haber abusado sexualmente de él en una habitación de hotel de California en el año 2013.

La actriz de 42 años se mantuvo en silencio hasta este martes, cuando desmintió en un comunicado haber mantenido relaciones sexuales con Bennett, aunque admitió haberle pagado dinero al joven.

"Estoy profundamente sorprendida e impresionada por la lectura de información absolutamente falsa", declaró Argento en un escrito difundido por AFP.

La acusación contra la actriz dio pie a una investigación anunciada el lunes por la oficina del alguacil de Los Ángeles, que informó que intentan contactar a Bennett y a su abogado y aclaró que el departamento no recibió reportes previos del supuesto incidente.

En 2013, Bennett tenía 17 años. La edad de consenso en California para una relación sexual es de 18 años. Argento tenía 37 años en el momento en que ocurrió el supuesto encuentro que denunció el joven actor.

"Por compasión"

La actriz dijo haberle pagado al joven actor y músico por "compasión y para ayudarlo" pues atravesaba dificultades económicas. Dijo, además, que el pago lo hizo su pareja de entonces, el famoso chef Anthony Bourdain, quien se suicidó el pasado 8 de junio.

"Estuve vinculada a él (Bennett) durante varios años solo por amistad, una relación que terminó cuando, después de mi exposición por el caso de Weinstein, Bennett -que entonces estaba pasando por graves problemas económicos y que previamente había emprendido acciones legales contra su propia familia solicitando millones por daños- inesperadamente me hizo una desorbitada solicitud de dinero", explicó Argento.

"Bennett sabía que mi novio, Anthony Bourdain, era un hombre muy bien situado y con una importante reputación como figura pública que debía mantener", agregó la actriz.

"Anthony tenía miedo de la posible publicidad negativa que esa persona, a quien consideraba peligrosa, podría haber arrojado sobre nosotros", se lee en el comunicado.

"Anthony se comprometió personalmente a ayudar a Bennett económicamente con la condición de que no sufriésemos intrusiones en nuestras vidas".

Según los documentos revisados por el New York Times, el 9 de mayo de 2013 Bennett y Argento se encontraron en la habitación de ella en el hotel Ritz-Carlton en Marina del Rey, al oeste del centro de Los Ángeles.

Ambos se conocían desde el año 2004, cuando Bennett interpretó el papel del hijo de Argento en el filme The Heart Is Deceitful Above All Things, que ella también dirigió y ayudó a escribir.

Bennett fue acompañado de un familiar, pero la actriz le pidió que la dejara sola con el joven, según indica el reporte del diario. Fue entonces cuando se habría producido el presunto abuso.

https://www.instagram.com/p/ZGpU0_Iw_6/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=embed_loading_state_control

El diario publicó fotos subidas a redes sociales por Argento que muestran que se reunió con el joven actor en esa fecha.

Los documentos indican que el encuentro traumatizó a Bennett y afectó su salud mental y su carrera, según reportó el diario estadounidense.

https://www.instagram.com/p/ZGykBDIw1F/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=embed_loading_state_control

El abogado de Bennett, Gordon K. Sattro, aparece citado por el diario diciendo que el joven decidió demandar a Argento el pasado noviembre después de verla presentarse como una víctima de abuso sexual.

Según el reporte del diario, Sattro argumentaba que, tras el encuentro sexual, la carrera del actor se había visto perjudicada y que Bennett no había conseguido ingresar más de US$60.000 al año.

Bennett, quien ahora tiene 22 años, no se ha pronunciado sobre su acusación.

Según su abogado, el joven está "preparando su respuesta".

Poderosa voz del #MeToo

Argento estuvo entre las primeras mujeres de la industria del cine en acusar públicamente al poderoso productor Harvey Weinstein de agresión sexual.

Se convirtió en una de las líderes del movimiento #MeToo, que unió a mujeres y hombres que denunciaron acoso y abuso sexual en diferentes ámbitos, en especial el del entretenimiento, pero también en política, periodismo, el mundo corporativo y en los deportes.

Luego de que surgiera la acusación contra Argento, representantes del movimiento pidieron no utilizar estos alegatos para "desacreditar la causa".

Tarana Burke, fundadora del #MeToo, dijo que que el movimiento era tanto para víctimas mujeres como hombres.

"La violencia sexual tiene que ver con el poder y el privilegio. Eso no cambia que el perpetrador sea tu actriz favorita, activista o profesor de cualquier género".

https://twitter.com/TaranaBurke/status/1031498206260150272

Uno de los abogados de Harvey Weinstein, por su parte, dijo que estos reportes revelaban "el impresionante nivel de hipocresía de Asia Argento".

En su respuesta de este martes, la cineasta que actúa desde que era una niña y ha sido reconocida por su trabajo en Italia, se limitó a decir que la situación con el joven actor "se trata de un asunto muy triste para mí, que desde hace tiempo me persigue".

