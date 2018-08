La falsa cuenta del multimillonario Warren Buffett que causó furor en Twitter con "inspiradores" mensajes

No, el multimillonario estadounidense Warren Buffet no se está dedicando a tuitear bellas frases inspiradoras.

Pero un falso Buffet sí y puede que hayas visto algunas de sus publicaciones esta semana.

Una cuenta que se hace pasar por el inversor de 87 años en Twitter causó furor y logró una fama inmediata cuando el pasado sábado consiguió cerca de 300.000 "me gusta" por su primer tuit con "consejos para los jóvenes".

Desde entonces, consiguió casi dos millones de "me gusta" con sus curiosos y motivadores mensajes personales.

El verdadero Warren Buffet, gerente del conglomerado Berkshire Hathaway y tercer hombre más rico del mundo en 2018 según Forbes, tiene una cuenta en esta red social pero pero no ha tuiteado desde 2016.

La cuenta @WarrenBuffet99, que ya ha sido suspendida, simulaba una personalidad simple y despreocupada del millonario.

Publicaba consejos de vida en tono amable y sus particulares preocupaciones sobre la ansiedad y los estilos de vida de ritmo acelerado.

"Decir buenas palabras a las personas nunca pasará de moda", sugería. "En un día concreto, ¿cuántas horas estás feliz y sin estrés? Cuéntalas", era otro mensaje.

"Cosas que he aprendido con la edad: no hay felicidad sin gratitud, no hay paz sin perdón, no hay buenos hábitos sin autodisciplina", se leía en otro de sus tuits.

Indicios de que era falsa

Lo cierto es que la cuenta mostraba indicios de que no era auténtica:

• La cuenta no tenía el "tick" azul. Piénsalo. Todo lo que rodea a Warren Buffett es un gran, gran negocio. ¿Por qué su cuenta no sería verificada por Twitter?

Piénsalo. Todo lo que rodea a Warren Buffett es un gran, gran negocio. ¿Por qué su cuenta no sería verificada por Twitter? • Actividad limitada. El primer tuit de la cuenta es del 25 de agosto y solo tiene citas de motivación. ¿Es esto realmente en lo que uno de los hombres más ricos del mundo enfocaría sus redes sociales?

El primer tuit de la cuenta es del 25 de agosto y solo tiene citas de motivación. ¿Es esto realmente en lo que uno de los hombres más ricos del mundo enfocaría sus redes sociales? • Su nombre estaba mal escrito. Es Warren Buffett, no Warren "Buffet" (sin la última "t").

Pero estas señales de que el perfil era falso no impidieron que periodistas y políticos compartieran sus tuits como si fueran verdaderos.

Mientras tanto, el auténtico Buffett tuitea con muy poca frecuencia y de manera muy selectiva.

Su puñado de tuits incluyen un perfil de empresarias exitosas o un artículo de opinión sobre economía progresista.

https://twitter.com/WarrenBuffett/status/573530466621517824

¿Pero se puede atribuir el éxito viral de esta cuenta falsa a nuestra desesperación por encontrar contenidos positivos en estos tiempos oscuros?

¿O tal vez estamos esperando seguir los pasos de uno de los inversores más exitosos del mundo?

La BBC se comunicó con la persona detrás de la cuenta @WarrenBuffet99 para obtener más información sobre su actividad, pero no obtuvo respuesta.

Pero no desesperes ahora que esta cuenta 'fake' ya no existe. Si estás triste o desorientado por algún motivo, siempre puedes recurrir a las buenas palabras de sabiduría de Warren Buffett (el auténtico).

"Cuanto menor sea la prudencia con la que otros dirigen sus asuntos, mayor será la prudencia con la que debemos comportarnos", se lee en la edición 2017 de la carta anual para accionistas de Berkshire Hathaway.

