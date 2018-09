Rachael Bland, la presentadora de la BBC que anunció que le quedan unos días de vida tras narrar en un podcast su lucha contra el cáncer de seno

Su partida parece inminente, pero la presentadora de BBC Radio 5 Live, Rachael Bland, tuvo el coraje de despedirse de su audiencia en las redes sociales.

La locutora de 40 años fue diagnosticada con cáncer de mama en noviembre de 2016 y menos de dos años después, la enfermedad, según le dijeron sus médicos, no tiene cura.

"En palabras del legendario Frank Sinatra, me temo que el momento ha llegado, amigos. Y repentinamente", tuiteó Bland el lunes. "Me dijeron que solo tengo días (de vida). Es muy surrealista. Muchas gracias por todo el apoyo que he recibido".

https://twitter.com/Rachael_Hodges/status/1036613470488326144

Bland, quien vive en Cheshire, Reino Unido, supo en mayo que su cáncer era incurable y que solo le quedaba probar un ensayo clínico.

Pero unos tres meses después, recibió otra mala noticia. En agosto, un arevisión mostró que la enfermedad había hecho metástasis.

El ensayo clínico, su última esperanza, no había funcionado.

Malas noticias

Bland es coanfitriona del podcast "You, Me y Big C" ("Tú, yo y la gran C", donde C es igual a cáncer), junto a Deborah James y Lauren Mahon.

James y Mahon también han sufrido cáncer en la treintena, como informó BBC Mundo en marzo, en un artículo sobre el programa semanal de las tres mujeres.

En el podcast, hablaban sobre la temida enfermedad desde la experiencia personal, con honestidad, mucho humor y "una mirada sincera".

En uno de los capítulos, Bland recordó el momento en el que la llamaron en mayo pasado para decirle que su cáncer no te tenía cura.

"Simplemente no podía creerlo. Estaba con amigas (…) y mi hijo (Freddie, de dos años) estaba jugando inocentemente y yo solo pensaba 'Mi pobre, pobre Freddie'. Pero él estaba ahí, sin ser consciente (de lo que pasaba), sonriendo", contó.

En su tuit del lunes, Bland también escribió "Debs y lozz continuarán con el podcast #youmebigc".

"Au revoir, mis amigos", añadió.

Despedidas

Bland también es autora del blog "Big C. Little Me" y ha sido presentadora de noticias de la BBC por más de 15 años.

Victoria Derbyshire, conductora del programa que lleva su nombre en esta cadena británica, también fue diagnosticada con cáncer de mama en 2015.

"Coraje, gracia, risa, eres tú. Eres increíble", le dijo a Bland en Twitter.

https://twitter.com/vicderbyshire/status/1036633109196939264

El expresentador de BBC Radio 5 Live Richard Bacon dijo en la misma red social que Bland era "maravillosa".

"Tu podcast ha ayudado a cambiar la forma en que la gente habla de todo esto (el cáncer)", escribió.

Steph McGovern, del programa de televisión BBC Breakfast, le dijo a Bland que estaba "muy conmovido" por ella y su familia.

"El podcast claramente ha ayudado a mucha gente y lo has hecho con mucho estilo, humor y brillantez. Gracias por todo", agregó.

Carrera contra el reloj

La presentadora escribió en el periódico británico The Sunday Telegraph en agosto que no tenía miedo a morir y que estaba en una "carrera contra reloj" para publicar unas memorias para su pequeño.

Bland quería dejarle al niño "todas las historias y consejos que le hubiera dado… pero que no estaré para dárselos en persona".

Reconoció que había partes completas de su vida que su hijo no conocería y que escribir el libro la estaba haciendo reír y llorar.

"Para Freddie", explicó, sería una "carta de amor para mi hermoso niño que espero que deje una huella de mí y de mi amor por él a su alrededor para siempre ".