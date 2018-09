Sitzfleisch: el concepto alemán que explica la capacidad de trabajar más (y cómo desarrollarlo)

Incluso quienes no hablan alemán quizás estén familiarizados con el deleite de sus palabras compuestas. Expresan algo que en otros idiomas simplemente no se puede entender, como schadenfreude (sentir placer por el dolor de otra persona), wanderlust (el deseo de viajar) o doppelgänger (parecido).

Para impresionar a un jefe en el lugar de trabajo, no obstante, hay una cualidad que se expresa mejor en alemán: algo llamado sitzfleisch.

Literalmente, sitzfleisch significa "sentar la carne", en otras palabras, un término para el trasero. Pero esta palabra alemana tiene fuertes connotaciones en el mundo laboral, donde implica mucho más que solo la parte física del cuerpo sobre la que te sientas.

Tener sitzfleisch significa tener la capacidad de permanecer quieto durante los largos períodos de tiempo necesarios para ser verdaderamente productivo; significa la resistencia para superar una situación difícil y estar en un proyecto hasta el final.

"La vi traducida como 'resistencia', pero creo que es mejor decir 'tener aguante', es decir, que puedas estar en un lugar durante un período prolongado de tiempo", explica Paul Joyce, profesor de alemán en la Universidad de Portsmouth, en Reino Unido.

El alemán y su amor por las palabras enormes

El idioma alemán es famoso por sus cómicamente largas palabras compuestas: piensa en Donaudampfschiffahrtsgesellschaftskapitän, que se traduce como "capitán de la compañía de barcos de vapor del Danubio" o la ahora en desuso Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgaben-übertragungsgesetz, que es la "ley para la delegación del control del etiquetado de la carne de vacuno".

Esta práctica de combinar palabras para acuñar otras nuevas es tan común que incluso Mark Twain, que tenía una relación de amor y odio con el alemán, una vez se quejó de que "algunas palabras alemanas son tan largas que tienen perspectiva".

Sitzfleisch es un gran ejemplo de cómo estas palabras compuestas pueden incluir un significado adicional solo mediante la yuxtaposición.

"El alemán condensa lo que serían siete u ocho palabras en inglés en solo una palabra", dice Joyce. "Lo divertido proviene de la densidad de la palabra y el hecho de que expresa algo en una forma tan condensada que no podemos acercarnos".

Cuando alguien dice que tienes sitzfleisch, normalmente es un cumplido profesional: significa que cree que tienes la capacidad de concentrarte el tiempo suficiente para completar un proyecto difícil o terminar cualquier tarea que se necesite.

Si te dicen que no tienes sitzfleisch, sin embargo, es una forma particularmente evocadora de sugerir que quizás seas una persona voluble o no puedas concentrarte en una cosa a la vez. (Por ejemplo, no sería raro escuchar a personas mayores quejarse de que los jóvenes irresponsables carecen de sitzfleisch porque no pueden permanecer en un lugar el suficiente tiempo como para lograr algo).

Pero este no es el único significado de sitzfleisch: también significa, en algunos casos, que alguien simplemente se queda esperando que una situación difícil se resuelva sola. En ese escenario, también se trata de resistencia, pero tiene que ver más con la resistencia para permanecer quieto que con la resistencia para seguir adelante con el trabajo duro.

"Cuando alguien dice: 'Oh, pero él tiene sitzfleisch', significa que habitualmente está en una situación difícil", dice Martina Schäfer, profesora en el Instituto Goethe en Berlín, "y que no es muy activo tratando de resolver el problema, sino que simplemente se queda a esperar que el problema se resuelva solo".

El término es tan común en el lenguaje coloquial como lo es en los medios y en el alemán formal, explicó Schäfer: su significado de "esperar y ver" se usa a menudo para describir a la canciller de Alemania, Angela Merkel, conocida por su moderación política.

"Si estuviera reporteando sobre Merkel, podría decir: "pero ella una vez más tiene sitzfleisch'", agrega Schäfer. (De hecho, una búsqueda de noticias sobre Merkel contiene la palabra en numerosos ejemplos).

Sitzfleisch también se usa para describir la paciencia necesaria para superar un largo evento o actuación. Un artículo reciente sobre la última película de "Star Wars" señala que, con 152 minutos de duración, el filme "sin duda afecta el sitzfleisch del espectador promedio".

¿Aplicable en el mundo actual?

Pero, ¿cómo haces para cultivar un poco de sitzfleisch? Robert Hogan, de la Sociedad para la psicología industrial y organizacional en Estados Unidos, dice que el primer paso es reconocer que necesitas trabajar en ello (y tener el deseo de mejorar).

"Antes de que los empleados puedan trabajar para aumentar su productividad, deben darse cuenta de que son poco productivos", dijo. "Esto puede provenir de los comentarios de los gerentes o colegas, o puede provenir de una evaluación psicológica competente. Después, los empleados de bajo rendimiento deberían preocuparse".

Y aunque sitzfleisch se considera universalmente como una cualidad positiva, y no tenerla puede ser una carencia profesional, la palabra puede tomar diferentesconnotaciones en un mundo laboral cada vez más flexible.

La palabra está "ampliando su rango" en este entorno, según Joyce. "Tiene un sentido positivo. (Positivamente) connota una cualidad de resistencia, fiabilidad", explica, "pero también se empieza a cuestionar si coincide con la experiencia del mundo moderno".

Hogan, sin embargo, subraya que realmente no importa si estás sentado en un escritorio de oficina o trabajando menos horas a distancia: puedes tener sitzfleisch donde sea que trabajes. "Las personas que están enfocadas se concentrarán y trabajarán dondequiera que estén".

Puedes leer el texto original en inglés en BBC Capital.

