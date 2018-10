Las 20 ciudades con más multimillonarios en el mundo (y qué dice eso sobre sus economías)

Si vives en Hong Kong probablemente has oído hablar de Li Ka-shing. Y probablemente también le has dado dinero.

El empresario de 90 años es la 23a persona más rica del mundo, con una fortuna que se calcula en US$37.700 millones.

La vasta cartera de Ka-shing incluye desde transporte hasta servicios financieros y compañías de energía y servicios públicos.

El multimillonario, sin embargo, es sólo la punta del iceberg de la riqueza en el territorio autónomo chino.

Según la última edición del Informe Mundial de Ultra Riqueza, un censo anual publicado por la firma multinacional de consultoría financiera, Wealth X, Hong Kong tiene ahora más multimillonarios que cualquier otra ciudad, excepto Nueva York.

Ahora es hogar de 93 multimillonarios, 21 más que en 2016.

El censo también encontró que la mitad de las 10 ciudades con las poblaciones más grandes de multimillonarios están en países en desarrollo, en lugares que registran las mayores desigualdades sociales del mundo. (Dos de ellas en América Latina).

El incremento de los "multimillonarios emergentes", también ha contribuido significativamente al aumento en el número de súper fortunas en el planeta: el censo registró una cifra sin precedentes de 2.754 individuos valuados en US$1.000 millones o más en 2017.

Su riqueza total sumó US$9.200 billones, más que los PIB combinados de Alemania y Japón.

Las ciudades con más habitantes multimillonarios (Fuente: Wealth-X) Ciudad Número de multimillonarios 2017 Cambio desde 2016 1. Nueva York 103 +1 2. Hong Kong 93 +21 3. San Francisco 74 +14 4. Moscú 69 -2 5. Londres 62 0 6. Pekín 57 +19 7. Singapur 44 +7 8. Dubái 40 +3 9. Bombay 39 +10 9. Shenzen (China) 39 +16 11. Los Ángeles 38 +6 12. Estambul 36 +8 13. Sao Paulo 33 +4 14. Hangzhou (China) 32 +11 15. Tokio 30 +8 16. París 29 0 17. Riyad 26 +2 18. Yeda 23 +1 19. Shanghái 23 +3 20. Ciudad de México 21 +2

¿"Buena" desigualdad?

El aumento de multimillonarios ha polarizado las opiniones de los expertos sobre sus efectos sociales.

Algunos subrayan los asuntos morales y éticos que provocan las brechas cada vez más amplias de los ingresos, algo que ha sido ejemplificado en los informes anuales de la organización Oxfam sobre pobreza y en sus pedidos para que haya mayores impuestos y regulaciones para los súper ricos.

Otros ven a los multimillonarios como agentes de cambio positivo. Al menos a algunos de ellos.

En 2016, la economista del Banco Mundial Caroline Freund defendió esa opinión en su libro "Rich People, Poor Countries: The Rise of Emerging-Market Tycoons and Their Mega Firms" (Gente Rica, Países Pobres: El aumento de los magnates de los mercados emergentes y sus mega firmas).

"Hay una tendencia a vilipendiar a los individuos ricos, pero estas personas no son iguales. Las fortunas pueden construirse de diversas maneras, así que su impacto en la sociedad dependerá mucho del tipo de riqueza", le dijo a la BBC.

Freund argumenta que los multimillonarios que se hicieron solos, que han fundado empresas que no están basadas en recursos ni son activos privatizados por el Estado, tienden a ser más benéficas para sus 'vecinos'".

La revista de negocios estadounidense Forbes afirma que los multimillonarios ahora están extendidos en 72 países. China, India y Hong Kong registraron un crecimiento de dos dígitos en sus cifras.

Forbes extendió su club de multimillonarios en Asia a 784 individuos, lo que supera a la población de multimillonarios norteamericanos (727) por primera vez en la historia.

En China continental, el 1% más rico de la población era dueño de una tercera parte de la riqueza del país en 2016, según un estudio de la Universidad de Pekín. El 25% más pobre, sólo del 1%.

África, un continente que tiene países que ocupan 19 de los 20 últimos lugares de la lista del Índice de Desarrollo Humano, ahora tiene 44 multimillonarios, con un valor neto colectivo que se calcula en US$93.000 millones.

Los 10 países con más multimillonarios (Fuente: Wealth-X) País Número de multimillonarios Cambio (%) 2016-17 Riqueza total (en US$ millones) Estados Unidos 680 9,7% 3.167.000 China 338 35,7% 1.080.000 Alemania 152 17,8% 466.000 India 104 22,4% 299.000 Suiza 99 15,1% 265.000 Rusia 96 -4,0% 351.000 Hong Kong (región administrativa especial de China) 93 29,2% 315.000 Reino Unido 90 -4,3% 251.000 Arabia Saudita 62 8,8% 169.000 Emiratos Árabes Unidos 62 19,2% 168.000

Hipotéticamente, si estos individuos formaran una nación, podrían tener el 8º PIB más grande entre los 54 países de África.

¿Su ingreso per cápita? "Sólo" US$2.110 millones.

El PIB nominal promedio per cápita en África en 2017 fue de US$1.825, según el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Pero pocos lugares han visto un aumento tan rápido en el número de ultra ricos que India.

A mediados de los 1990 sólo dos indios aparecieron en la famosa lista de los más ricos del mundo de Forbes.

Para 2016, India tenía 84 entradas. Los datos más recientes del Banco Mundial (2016) calculan que al menos 280 millones de indios viven debajo de la línea de pobreza.

"El aumento de una clase de individuos extremadamente ricos en países menos acaudalados puede ser ofensivo para quienes trabajan duro y reciben menos recompensa. Pero la emergencia de personas ricas y compañías ricas en países pobres es un reflejo de una economía saludable", dice Freund.

"Las ganancias en la productividad son la principal fuente de mejora en los estándares de vida", agrega.

Crecimiento

Freund apunta a un análisis de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos que calcula que el crecimiento de las grandes empresas en el sector de manufactura en China condujo a que los salarios de trabajadores promedio se triplicara entre 2009 y 2013.

La investigación de la economista muestra que las compañías fundadas en mercados emergentes por empresarios emplean a más gente, con un promedio de 80.000 empleados en las empresas, significativamente más que los negocios propiedad de multimillonarios que han heredado su riqueza o comprado activos estatales.

"El aumento de la categoría de personas súper ricas en esos mercados es natural e inevitable, pero puede tener efectos positivos, incluida la competencia con firmas de países desarrollados", indica Freund.

La firma de consultoría McKinsey ha pronosticado que se espera que para 2025 los mercados emergentes tengan 45% de las compañías de Fortune 500 y 50% de los multimillonarios del mundo.

Oxfam, sin embargo, tiene otras cifras: según expertos de la ONG, el incremento en la desigualdad entre 1990-2010 evitó que cientos de millones de personas alrededor del mundo se escaparan de la extrema pobreza, a pesar de la impresionante reducción en la tasa global en esos 20 años.

"A menudo, el crecimiento estridente en las economías emergentes ha impulsado los balances bancarios de los súper ricos, mientras que ha hecho muy poco para ayudar a los más pobres de la sociedad", le dice a la BBC Rebecca Gowland, jefa de desigualdad de Oxfam.

"En países como Nigeria, que goza de un fuerte crecimiento y produjo al hombre más rico de África (Aliko Dangote), la pobreza absoluta en realidad ha aumentado", agrega.

Efecto de arrastre

En un estudio de 2015, los académicos estadounidenses Sutirtha Bagchi de la Universiad de Villanova y Jan Svejnar de la Universidad de Columbia, argumentaron que el nivel de desigualdad importaba menos que la razón por la cual existe en primer lugar la desigualdad.

Al estudiar datos de multimillonarios de 23 países en el período de 1987 a 2002, encontraron que cuando los multimillonarios obtienen su riqueza por conexiones políticas, ésta tiende a crear un "efecto de arrastre" en la economía: la riqueza y poder concentrados en manos de unos cuantos pueden conducir a una mayor influencia en las políticas gubernamentales, para detrimento de los intereses más amplios.

Otro asunto controvertido en la discusión sobre multimillonarios son las fortunas heredadas.

Los expertos como el economista Thomas Piketty dicen que esto es un obstáculo para la movilidad social, ya que los ricos pasan sus fortunas a sus hijos.

Y aunque el censo de Wealth X encontró que la mayoría de las súper fortunas del mundo pudieron clasificarse como "auto formadas" en 2017 (56,8%), la proporción de riqueza puramente heredada aumentó en ese año 13,2%, de 11,7% en 2016.

"En este sentido, es muy importante discutir los impuestos, incluidas políticas para los ricos. Especialmente en el caso de las herencias. Es importante alentar el crecimiento del espíritu emprendedor. Los hijos de millonarios no deben simplemente heredar las fortunas de sus padres. Deben trabajar para ser tan buenos como lo fueron sus padres", afirma Caroline Freund.

"Otro desafío, es evitar que ese incremento se convierta en demasiado poder político. Incluso las fortunas con orígenes honestos pueden terminar ejerciendo el poder. Por eso la necesidad de tener instituciones fuertes", agrega.

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.