4 mitos y realidades sobre las propiedades curativas del vinagre

Cuando mi hermano y yo éramos pequeños, en la década de los 80, nos encantaba ir a Long John Silver's (la franquicia de restaurantes de comida rápida).

Pero no era solo por el pescado.

Era por el vinagre de malta. Destapábamos una botella de la mesa y bebíamos ese fuerte y delicioso néctar de los dioses.

¿Le resulta repulsivo a la mayoría de la gente? Probablemente. ¿Éramos unos adelantados a nuestro tiempo? Aparentemente.

Algunas publicaciones en redes sociales y búsquedas en internet dan a entender que beber vinagre es la cura para todo. Nuestros amigos y colegas nos cuentan historias sobre el poder curativo del vinagre de manzana para cualquier problema que mencionemos.

"Oh, ¿ese horrible dolor de espalda? Vinagre". "¿Los últimos 5 kg que engordaste? El vinagre los eliminará de inmediato". ¿La sífilis, otra vez? Ya sabes: vinagre".

Como médico practicante y profesor de medicina, la gente me suele preguntar todo el tiempo sobre los beneficios de beber vinagre de manzana.

Disfruto de esos momentos porque me permiten hablar sobre la extensa historia del vinagre, y después encauzar la conversación hacia cómo podría ser beneficioso para ellos.

El vinagre se ha empleado a lo largo de la historia para preparar muchos alimentos. Algunos ejemplos son el del famoso médico griego Hipócrates, quien lo recomendó para el tratamiento de la tos y los resfriados, o el del médico italiano Tommaso Del Garbo, quien durante un brote de peste en 1348 se lavó las manos, la cara y la boca con vinagre con la esperanza de prevenir la infección.

El vinagre y el agua han sido una bebida refrescante desde los tiempos de los soldados romanos hasta los atletas modernos, quienes lo bebían para apagar la sed.

Las culturas antiguas y modernas del mundo han encontrado buenos usos para el "vino agrio".

Hay muchos testimonios históricos y anecdótico sobre las virtudes del vinagre, pero ¿qué dicen las investigaciones médicas sobre la cuestión del vinagre y la salud?

1 ¿Es bueno para la diabetes?

La prueba más fiable de los beneficios para la salud del vinagre proviene de algunas investigaciones en humanos con vinagre de manzana.

Un estudio demostró que puede mejorar los niveles de glucosa en la sangre en el caso de personas resistentes a la insulina. 11 sujetos "prediabéticos" tomaron 20 mililitros (algo más que una cucharada) y sus niveles de azúcar en sangre disminuyeron a los 30 o 60 minutos después de comer, más que el efecto de un placebo.

Eso es bueno, pero conviene recordar que solo fue demostrado en 11 personas prediabéticas.

2 ¿Adelgaza?

Otro estudio en adultos obesos demostró una reducción significativa de peso, grasa corporal y triglicéridos.

Los investigadores seleccionaron a 155 adultos japoneses para que ingirieran o bien 15 mililitros (casi una cucharadita) o 30 mililitros (un poco más que dos cucharadas) de vinagre cada día, o una bebida placebo.

Controlaron su peso, índice de grasa corporal y triglicéridos. En el caso del grupo que ingirió el líquido, los investigadores observaron una reducción en las tres cosas. Y aunque estos estudios necesitan ser confirmados por otras investigaciones mayores, son prometedores.

3 ¿Reduce la presión arterial?

Algunos estudios en animales, sobre todo ratas, muestran que el vinagre puede reducir la presión arterial y las células de grasa abdominal. Esos resultados pueden ayudar a sentar un precedente para estudios en humanos, aunque cualquier supuesto beneficio probado solo en animales es prematuro.

En general, los supuestos beneficios para la salud del vinagre deben ser confirmados por investigaciones más amplias en humanos. Y eso de seguro ocurrirá, pues se ha estado estudiando en humanos y animales hasta la fecha.

4 ¿Es malo para la salud?

¿Existe alguna evidencia de que el vinagre es malo para la salud? No realmente.

A menos que bebas cantidades excesivas o tomes un vinagre con un alto contenido de ácido acético, como el vinagre blanco destilado que se usa para la limpieza (el contenido de ácido acético del vinagre consumible es solo del 4 al 8%), o te lo frotes en los ojos (¡ay!), o lo calientes en ollas de plomo como hacían los romanos para endulzarlo…. En esos casos sí, es malo para la salud.

De hecho, no cocines nada en ollas de plomo. Eso siempre es malo.

Así que ponle a tu pescado y a tus papas aceite y vinagre. No te hará daño. Es posible que no sea tan bueno como esperas, y sin duda no es una cura para todo.

Pero es algo que puedes disfrutar con gente de todo el mundo. Así que alza esa botella de vinagre de malta conmigo y brindemos por nuestra salud.

Si quieres leer el artículo completo en inglés haz clic aquí.

*Este artículo apareció originalmente en The Conversation y fue publicado por la BBC bajo una licencia de Creative Commons. Gabriel Neal es profesor de medicina familiar en la Universidad Texas A&M, Estados Unidos.

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.