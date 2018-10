Amy Winehouse "volverá" a los escenarios como holograma

Una compañía estadounidense de hologramas hará posible que la fallecida cantante Amy Winehouse "vuelva" a los escenarios el próximo año.

El padre de Amy, Mitch Winehouse, confirmó a la agencia Reuters esta semana que la compañía estadounidense Base Hologram hará posible el reencuentro de la fallecida artista con millones de seguidores alrededor del mundo.

"La música de nuestra hija tocó las vidas de millones de personas y es importante que su legado continúe", dijo.

Según la compañía a cargo, el holograma utilizará las grabaciones de voz originales de Amy y será proyectado en un escenario frente a una banda en vivo.

Amy Winehouse murió en 2011 a los 27 años de edad. Las investigaciones sobre las causas de su muerte indicaron que ingirió una cantidad mortal de alcohol.

Aún no está claro a qué países irá la gira, pero Base Hologram dice que comenzará en otoño de 2019 y se extenderá por tres años.

Esta compañía ha estado a cargo de crear hologramas para conciertos en vivo de otros cantantes fallecidos como la soprano María Callas y Roy Orbison, el autor del famoso tema Pretty Woman.

Los hologramas musicales no son nada nuevo: figuras como Michael Jackson y Tupac Shakur han aparecido póstumamente en el escenario.

De hecho el padre de Amy dijo quedar impresionado después de ver el holograma de Orbison, aunque aclaró que antes de que comience la gira tendrá que asegurarse de que Base Hologram captó el estilo de su hija.

Fama y adicciones

Además de su aclamado talento musical, Amy Winehouse también contaba con un conocido historial de adicción a las drogas y en más de una ocasión admitió sufrir de trastornos alimenticios.

En su corta pero exitosa carrera musical lanzó solamente dos álbumes de estudio: Frank y Back to Black.

Ambos fueron certificados triple platino en Reino Unido, con ventas de más de un millón de copias cada uno.

Entre sus temas más relevantes se incluyen Rehab, Tears Dry On Their Own y Valerie.

Algunos de los reconocimientos más importantes a su música son seis premios Grammy (uno después de su muerte), un premio Brit y un premio Mobo.

En 2013, fue la primera artista fallecida en ser nominada para un premio Brit, los más importantes de la industria musical británica.

Su éxito musical estuvo aparejado a una amplia presencia en los tabloides debido a sus tormentosas relaciones de amor y su relación con el alcohol y las drogas.

El padre de Amy confirmó a la prensa que las ganancias recolectadas en la gira serán destinadas a la Fundación Amy Winehouse, que fue creada tras la muerte de la cantante con el objetivo de brindar ayuda a jóvenes que sufren por el abuso de sustancias y otras dificultades.

