Donald Trump amenaza con cerrar la frontera con México y acusa a Honduras, Guatemala y El Salvador de "asaltar" Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este jueves con cerrar la frontera sur con México por la caravana de migrantes que viene desde Honduras y que atraviesa ya territorio mexicano.

En varios tuits en su perfil de la red social, Trump calificó la llegada de migrantes como un "asalto a nuestro país" y culpó de ello a Guatemala, Honduras y El Salvador porque sus líderes "no están haciendo lo suficiente para detener este flujo masivo de personas, que incluye a criminales", escribió.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1052883467430694912

El presidente estadounidense responsabilizó también a México, a quien ha exigido que controle su frontera y "detenga este ataque". "Y, si no puede hacerlo, llamaré los militares de Estados Unidos y cerraré nuestra frontera sur", escribió este jueves.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1052885781675687936

El martes el presidente estadounidense ya había amenazado con cortar las ayudas económicas que el país otorga a Honduras ante la llegada de miles de migrantes, muchos de ellos hondureños, que el sábado 12 de octubre salieron de la ciudad hondureña de San Pedro de Sula para dirigirse a Estados Unidos y solicitar asilo.

Según organizaciones civiles, esta caravana la conforman unos 2.000 hombres, mujeres adultas, así como adolescentes y niños. El miércoles, el grupo llegó ya a territorio mexicano.

Los gobiernos de Guatemala y México advirtieron que no permitirán el paso por sus fronteras a quienes no cuenten con documentos migratorios y el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, pidió a los hondureños que forman parte de la caravana que desistan de sus planes y no pongan en riesgo sus vidas.

La frontera como prioridad

Trump, en sus tuits publicados el jueves, afirmó que la frontera sur era una de sus prioridades como presidente, mucho más que los tratados comerciales, porque a través de ella "están llegando criminales" y drogas.

Y dijo que espera que México sepa controlar su frontera norte.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1052888451199262725

