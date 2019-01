Rahaf al-Qunun: la joven saudita que huyó de su familia y se encerró en un hotel de Bangkok "obtiene estatus de refugiada"

Rahaf al-Qunun, la joven saudita que huyó de su familia, ha sido declarada una refugiada legítima por Naciones Unidas, afirmó el gobierno de Australia.

La joven saudita de 18 años huyó de su familia por temor a que la mataran después de haber renunciado al Islam y voló hasta Bangkok, Tailandia, con la intención de llegar a Australia y obtener el estatus de refugiada.

La agencia de refugiados de la ONU refirió su caso a Australia para una posible reasentamiento en este país con una visa humanitaria.

El departamento de Asuntos Internos australiano dijo este miércoles en una breve declaración que "consideraría esta solicitud de la manera habitual" y agregó que "el gobierno no hará más comentarios sobre este asunto".

Tras serle negada la visa en Tailandia, las autoridades del país querían, en un principio, deportarla.

Rahaf Mohammed al-Qunun se negó entonces a embarcar en un vuelo que el pasado lunes debía llevarla de Bangkok a Kuwait, donde vive la mayoría de su familia.

Para evitarlo, se atrincheró en la habitación de un hotel en la zona de tránsito del Aeropuerto Internacional de la capital tailandesa.

La saudita aseguraba que su familia la mataría si volvía porque había decidido renunciar al Islam.

Desde Bangkok inició también una campaña en redes sociales que logró acaparar la atención de la comunidad internacional sobre su caso.

Finalmente, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR) se hizo cargo de la joven el pasado lunes e inició la tramitación de su petición de asilo.

A la espera de la respuesta de Australia

El estatus de refugiado normalmente lo conceden los gobiernos, pero la agencia de refugiados de la ONU puede otorgarlo cuando los estados "no pueden o no quieren hacerlo" según se explica en su sitio web. La agencia ha dicho que no comenta sobre casos individuales.

Falta que Sidney tome una decisión.

Personal del gobierno australiano ha insinuado que la solicitud de la joven será aceptada.

"Si se determina que es una refugiada, entonces consideraremos muy seriamente la visa humanitaria", dijo el ministro de Salud, Greg Hunt, a la cadena ABC antes de que se hiciera pública la determinación de la ONU.

La ministra de Relaciones Exteriores, Marise Payne, irá este jueves a Tailandia para tratar del caso.

Al país también han llegado el padre y el hermano de Rahaf Mohammed al-Qunun, pero ella se ha negado a verlos.

