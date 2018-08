Cerveceros de Milwaukee anuncia lesión de Joakim Soria

El derecho de los Cerveceros de Milwaukee, Joakim Soria, fue colocado el viernes en la lista de lesionados por 10 días debido a un tirón en la ingle derecha.

Soria se lesionó mientras permitía un grand slam de Hunter Renfroe en el noveno inning de la derrota del jueves por 8-4 en casa ante San Diego. El mexicano salió tras enfrentar a dos bateadores.

“Simplemente lo trataremos y quizá para cuando termine el fin de semana tendremos una mejor idea”, dijo el manager Craig Counsell.

Soria tiene una efectividad de 1.59 en siete juegos desde que Milwaukee lo adquirió en un canje con los Medias Blancas de Chicago hace dos semanas. En 40 encuentros en total, tiene foja de 0-3 con 2.44 de carreras limpias admitidas y 16 salvamentos en 20 oportunidades.

RHP Joakim Soria (right thigh strain) has been placed on the 10-day disabled list. RHP Adrian Houser has been recalled from Triple-A @skysox. pic.twitter.com/lFUn0Zstaa

— Milwaukee Brewers (@Brewers) August 10, 2018