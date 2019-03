'Canelo' Álvarez explicó por qué ya no quiere enfrentar a mexicanos

Para Saúl ‘Canelo’ Álvarez no es una buena idea enfrentarse a boxeadores mexicanos, pues considera que no le gusta ver perder a algún compatriota porque todos tienen la ambición de dejar en alto el nombre de nuestro país.

El pugilista jalisciense declaró a ESPN que no tiene pensando volver a medirse a algún pugilista nacional, aunque tampoco cerró las puertas por completo, esto previo al duelo del 4 de mayo ante el estadounidense Daniel Jacobs.

"Yo represento a México y así lo veo, me gusta representar a mi país y no me agrada la idea de enfrentar a un mexicano porque yo represento a México y eso me gusta y me enorgullece. Y la verdad, no me gustaría hacerlo. Pero la gente al final del día, lo que quiera la gente es lo que me gusta hacer. Y si ellos consideran que es una pelea buena, lo hago, pero en lo personal, no me gustaría y me quedo con la idea desde que lo expresé, de no enfrentar a mexicanos porque yo represento a México", comentó Canelo a la cadena estadounidense.

'Canelo' Álvarez se ha medido a cuatro boxeadores mexicanos en sus últimos 25 combates: Alfonso Gómez, Josesito López, Alfredo Angulo y Julio César Chávez Jr, de los cuales salió airoso en todos.