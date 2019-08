Vero Solís, celebra 24 años creando e imponiendo moda

La regiomontana Vero Solís desde sus inicios como diseñadora de moda logró plasmar en sus prendas lo más innovador de las tendencias mundiales, y aunque al principio se enfocó en el mercado de quinceañeras, siendo la silueta de la mujer femenina su principal inspiración, con la experiencia y bagaje cultural logró perfeccionar hasta llegar a Josefina, su nueva marca.

“Todo empezó un día en la oficina buscando qué ofrecerle a la gente. Me dice una colaboradora: ‘¿por qué no haces algo con las cartas de la lotería?’; recuerdo que hicimos seis cartas, entre ellas la sirena. Llega Tatiana se la lleva, la sube a redes sociales, le pone el #MexicanChic y de ahí lo demás es historia. Después me habló Belinda que quería para el 15 de septiembre, también Galilea Montijo, Yuri, Verónica Castro, las conductoras de las Netas divinas; llegó diciembre y yo seguía vendiendo, y así fue como empezamos Josefina, en este agosto festejamos cuatro años”.

Desde sus inicios, Vero logró conectar con los gustos de las chicas élite de Nuevo León para diseñar los vestidos para sus fiestas de quince años, y ahora con Josefina, nombre que inspiró su abuela para el nuevo sello de la regia, ha logrado colocarse en el gusto del público en general con sus propuestas llamativas, brillosas y exclusivas.

“He aprendido que lo importante en esta carrera no es el primer impacto, lo importante es crear ese mismo impacto con las demás colecciones; ha sido un reto muy grande porque en el tema de la moda hemos visto de todo, hay muchísima competencia, marcas que ofrecen muchas coas, pero lograr que Vero Solís y Josefina siempre esté en la mira de la gente para mí es lo más importante, es por lo que más trabajamos, por sorprender a la gente”.

“Con Josefina vamos a llegar a lugares inimaginables, tiene magia y un talismán que es mi abuelita, que me enseña a amar la vida”, expresó la regia.

Pero no todo ha sido miel sobre hojuelas para la multipremiada diseñadora, y reconocida como una de las ‘10 mujeres que inspiran en México’, no sólo en la moda, sino también en la vida, ya que estuvo a punto de tirar la toalla; sin embargo, encontró en su esposo, el empresario Germán Chávez, en su familia y amigos, el empuje para seguir adelante.

“Estuve pensando en retirarme un tiempo hace como cuatro años y medio, me senté con mi esposo y casi llorando le dije que necesitaba un tiempo y descansar, que a las quinceañeras las amo, pero sentía que necesitaba algo nuevo y su respuesta fue: ‘yo no te voy a dejar que descanses, tú no eres para estar en la casa; si tú te caes, nos caemos todos’, y se lo agradezco”, compartió la diseñadora.

Como todo lo bueno, la gente ha tratado de piratear los diseños de Solís, algo que aunque le molesta, al final la pone de buenas, pues sabe que está avanzando y marcando tendencia.

“Ya me han pirateado muchísimo, siempre lo han hecho, pero más allá de molestarme me da gusto porque eso quiere decir que nos están viendo y está funcionando nuestro concepto, ya vamos en la octava colección, todo es hecho a mano, todos los diseños los hacemos aquí”.

Desde sus inicios ha colaborado en la televisión a nivel regional e internacional, tanto en el diseño de imagen de diferentes personalidades del medio artístico, como en la producción de secciones de moda.

Josefina by Vero Solís

Este proyecto de vida de la diseñadora regiomontana es una marca en la cual la principal inspiración es México, su cultura y tradiciones llenas de color y texturas.

Mezcla íconos del país, fusionados con las nuevas tendencias de moda.

Este 2019 cumple cuatro años desde su lanzamiento, y siete exitosas colecciones, entre las que destacan: Zarape pop, Los gallos, La María y Zodíaco mexicano, y presentará a finales de agosto su colección número ocho, la cual asegura que será muy llamativa.