Gran Premio de Australia es cancelado por coronavirus

A poco más de una hora para que diera inicio de manera oficial el Gran Premio de Australia, la Fórmula 1 informó que este quedó cancelado, debido a la pandemia del coronavirus, que afectó al deporte motor.

Y es que horas antes McLaren informó que se retiraba de Australia, luego de que un miembro de su equipo dio positivo, razón por la que Carlos Sainz y Lando Norris no correrían en el inicio de la temporada 2020.

Ante ello, la Fórmula 1 y la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) se reunieron con los directores de cada equipo, para determinar la cancelación del Gran Premio de Australia, segundo que se ve afectado por el coronavirus, ya que la carrera de China -cuarta parada de la temporada-, también fue cancelado, aunque este se dio a conocer con anticipación.

Para los aficionados que ya contaban con sus entradas, la F1 les reembolsará lo gastado.

Formula 1 and the FIA, with the full support of the Australian Grand Prix Corporation (AGPC), have taken the decision that all Formula 1 activity for the Australian Grand Prix is cancelled pic.twitter.com/rHbc7hlNvH

— Formula 1 (@F1) March 12, 2020