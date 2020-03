Nuevo León cae en pánico ante primer caso de coronavirus

Mientras que el gobernador del estado, Jaime Rodríguez Calderón solicitó a la población conservar la calma y advirtió que no se suspenderán eventos masivos o clases ante el primer caso de coronavirus (Covid-19) en la entidad, la población ya se volcó en compras de pánico.

Desde la tarde del miércoles que se dio a conocer la confirmación del caso de un sampetrino de 57 años, en los negocios de Monterrey y su área metropolitana comenzaron a escasear productos de higiene, cubrebocas y gel antibacetrial.

En un recorrido realizado se pudo constatar que la alta demanda de estos productos ocasionó que no se tengan en existencia.

En San Pedro en donde se presentó el paciente número uno, existen algunos centros comerciales en donde la gente ha hecho largas filas para adquirir alimentos enlatados y agua.

Por su parte, las autoridades locales han señalado que actualmente, el estado está en protocolo Fase 1 porque el caso que se presentó es importado no de contagio aquí mismo.

El mandatario estatal pidió a los actores políticos no generar pánico entre la población.

“El único vocero oficial de todo el sector salud, es el doctor Manuel de la O”, aseveró

Dijo que se está en una etapa de observación y en su momento se decidiría si hay la necesidad de suspender eventos masivos.

El titular compartió que por prevención se está adelantando al escenario 2 y por eso está pidiendo el lavado recurrente de manos y evitar el saludo de mano o beso.

Por la movilidad de la población, el funcionario estatal adelantó que sí se esperan más casos.

“Lo que quiero que me ayudan ustedes es a no crear psicosis”, dijo el titular de Salud en la entidad.

Indicó que mucho de lo que circula en redes sociales es información falsa.

En el transcurso del día distintas instituciones educativas como el Tecnológico de Monterrey y el Colegio Americano dieron a conocer la suspensión de clases presenciales y optaran por las virtuales.

Además también quedan canceladas hasta nuevo aviso todas las actividades académicas.

En el caso de la Universidad de Monterrey (UDEM) habló de una suspensión temporal hasta el próximo martes. Aprovecharámn esos días para sanitizar la institución.