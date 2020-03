UEFA suspende Champions y Europa League por coronavirus

La UEFA se unió a la precaución del coronavirus, pues el organismo anunció esta mañana que los partidos de Champions y Europa League quedan oficialmente suspendidos y la fecha en que se disputarán, se dará a conocer más adelante.

Es decir, los duelos faltantes de los octavos de final de vuelta de Champions League, que se tenían programados para el 17 y 18 de marzo no se realizarán. En tanto, en la Europa League, los partidos pactados para el 19 de marzo, tampoco tendrán presencia.

En el mismo comunicado, la UEFA informó que el sorteo para los cuartos de final en ambas competencias, que se realizaría el viernes 20 de marzo, también quedó suspendida.

"La UEFA invitó ayer a representantes de sus 55 federaciones miembro, junto con las juntas directivas de la Asociación Europea de Clubes y las Ligas Europeas y un representantes de FIFAPro, a una reunión de videoconferencia el martes 17 de marzo para discutir la respuesta del futbol europeo al brote", se lee en el comunicado.

In the light of developments due to the spread of COVID-19 in Europe and related decisions made by different governments, all UEFA club competitions matches scheduled next week are postponed. #UCL and #UEL quarter-final draws have also been postponed.

Full statement: 👇

— UEFA (@UEFA) March 13, 2020