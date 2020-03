Cuarentena musical: vecinos en Italia cantan la misma canción desde sus ventanas

Un canto de esperanza, aún en medio del dolor. Un escritor italiano difundió un video en el que se aprecia a sus vecinos cantando en las ventanas en la ciudad de Siena, durante la cuarentena por el coronavirus (Covid-19).

Los vecinos cantan el Canto de la verbena, una canción tradicional llamada oficialmente Y mientras Siena duerme. "En Siena, la ciudad a la que estoy muy apegado, te quedas en casa pero cantas juntos como si estuvieses en la calle. Me conmovió", escribió en su cuenta en twitter el escritor David Allegranti. El video ha sido reproducido 1,7 millones de veces.

A Siena, città alla quale sono molto legato, si sta in casa ma si canta insieme come se si fosse per la strada. Mi sono commosso pic.twitter.com/IDPqNEj3h3 — David Allegranti (@davidallegranti) March 12, 2020

Allegranti ha explicado que no es el autor del video. Ante las solicitudes de medios que le pedían permiso para reproducir el material, explicó que no lo tomó él. "El video me lo envió un amigo que está contento con su difusión. Parece un buen mensaje", escribió.

CUARENTENA TOTAL SE MANTIENE EN ITALIA

El gobierno de Italia implantó una cuarentena estricta en todo el país, intentando frenar el avance del coronavirus. Hasta este viernes contabilizaban 17.660 casos, de los cuales se han producido 1.266 muertes y otras 1.439 curaciones, informó el Ministerio de Salud.

El video de la canción sienesa entonada desde las ventanas es otra muestra del orgullo italiano por su gentilicio. "Viva Italia, superará esta situación temporal y todos estamos con ustedes, hombro con hombro", escribió una usuaria de twitter, en inglés, ante el video.

Todos los esfuerzos del gobierno italiano están dedicados a contener el brote epidémico, el segundo más virulento del mundo luego del ya superado por China.

TODOS LOS EVENTOS DEPORTIVOS HAN SIDO SUSPENDIDOS

Fuerza es lo que ha demostrado el país europeo ante el latigazo del coronavirus. Cerca de 16 millones de personas están en cuarentena total, mientras que el comercio está cerrado. Los monumentos turísticos que atraen a millones de personas al día están vacíos.

También se han suspendido todos los eventos deportivos para evitar las aglomeraciones que faciliten la propagación del Covid-19. Un virus respiratorio potencialmente mortal que se ha extendido por todo el mundo y la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha calificado como pandemia.

