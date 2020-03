¿Se puede enterrar a los muertos por coronavirus?

Con el actual brote de coronavirus Covid-19, el cual ya ha cobrado la vida de más de 5 mil personas y del cual ya se han registrado más de 140 mil casos sospechosos, una de las preguntas más comunes es qué debe ocurrir con los cuerpos de las personas fallecidas.

Hasta el momento, en México no se han registrado fallecimientos. Sin embargo, países severamente afectados, como China, han implementado estrictos protocolos para el manejo de los cuerpos.

La Comisión Nacional de Salud, el Ministerio de Asuntos Civiles y el Ministro de Seguridad Pública dictaminaron en febrero pasado que los muertos por el coronavirus no podían ser enterrados donde quieran sus familiares, y tampoco tener una ceremonia de despedida, como parte de sus esfuerzos por controlar el brote.

En caso de fallecimiento, los restos de los fallecidos infectados han sido incinerados en funerarias designadas y cerca de donde están. Además de que no serán transportados entre diferentes regiones y no serán preservados por entierro u otros medios. También están prohibidas en China las ceremonias de despedida y los cuerpos deberán ser desinfectados y colocados en una bolsa sellada por trabajadores médicos y no se podrán abrir después del sellado.

La importancia del correcto manejo de los cuerpos de las víctimas de coronavirus

La experiencia con anteriores viruses indica que pueden seguir latentes en los cuerpos, una vez fallecidos. Al respecto, el Ministerio de Sanidad de España dispuso que no se realicen autopsias a las víctimas fatales sospechadas de tener coronavirus.

Según se explica en el documento, “los riesgos habituales del trabajo en la sala de autopsia surgen del contacto con materiales infectivos, especialmente por salpicaduras, más que por inhalación de material infeccioso”. Además, destacan que los pulmones y otros órganos “pueden contener virus vivos”, que pueden esparcirse durante procedimientos como el uso de motosierras o el lavado de intestinos.

Hasta el momento, la Organización Mundial de la Salud no ha publicado un protocolo sobre el manejo de los cuerpos de víctimas del coronavirus. La última vez que algo así ocurrió fue cuando la crisis de Ébola; cuando se emitió el protocolo de la OMS para el entierro seguro.

En aquél momento, el Dr. Pierre Formenty, uno de los principales expertos en ébola de la OMS, indicó que "al menos el 20% de las nuevas infecciones por Ébola ocurren durante los entierros de pacientes fallecidos", esto, debido a que las infecciones de Ébola ocurrían durante los entierros cuando los miembros de la familia y la comunidad realizan ritos religiosos que requerían tocar o lavar el cuerpo directamente.