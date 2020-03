Clientes hacen larga cola afuera de supermercado por temor al coronavirus

Los habitantes del Reino Unido, han formado una enorme fila con carritos de supermercado en la ciudad de Bushey, en un intento por almacenar alimentos y otros recursos en medio de los temores de cuarentena sobre la pandemia de coronavirus.

The line for a Costco in the UK. pic.twitter.com/9grXC1HAAR

— Jim Trutsle 🛩️ (@trutsle) March 15, 2020