Corea del Sur desarrolla filtros lavables para mascarillas en la lucha contra el coronavirus

La investigación científica ha acelerado su marcha por la pandemia del coronavirus, Covid-19. En Corea del Sur, investigadores de una universidad desarrollan un filtro lavable para las mascarillas faciales.

La agencia surcoreana Yonhap publicó el informe en el que se asegura que "el filtro mantiene las propiedades después de más de 20 lavadas".

El implemento está siendo diseñado en el Instituto Avanzado de Ciencia y Tecnología de Corea del Sur (Kaist, por sus siglas en inglés), mientras ese país enfrenta una escasez de mascarillas por el coronavirus.

#KAIST Professor Il-Doo Kim’s #nano-fiber filtered #mask 😷 will maintain its sturdy frame and filtering function even after being washed more than 20 times 👍 What a boon for the recent supply fiasco! 👏 Click to read more 👉 https://t.co/AzDkPMWjLW pic.twitter.com/TZEpeywai1

— KAISTPR (@kaistpr) March 17, 2020