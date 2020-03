La familia Messi y la cuarentena por el coronavirus: “No son vacaciones”

La labor de difundir la cuarentena como método de contención del coronavirus es necesaria. Esto lo entendió a la perfección la familia Messi: Leo, Antonela y sus pequeños Thiago, Mateo y Ciro no solo se mantienen en casa, evitando la propagación del virus, sino que utilizan sus redes para alentar a la sociedad a tener conciencia sobre la gravedad.

El astro argentino del FC Barcelona ya había dado a conocer su visión sobre el momento que vive el planeta, donde más de 6.000 personas han fallecido a causa del COVID-19.

“Vivimos preocupados por lo que está ocurriendo y queremos ayudar poniéndonos en el lugar de aquellos que peor lo están pasando”, señaló el rosarino en redes, “o bien porque les afectó directamente a ellos o a sus familiares y amigos, o porque están trabajando en primera línea para combatirlo en hospitales y centros de salud. La salud debe ser lo primero”.

Antonela contra el coronavirus

Ahora su esposa Antonela es la que alza la voz para estimular la cuarentena como forma de contención del virus. También aprovechó las redes sociales para hacerlo.

“Es aislamiento, NO VACACIONES. No bar, no visitas, no cumpleaños, no entrenamientos, no aglomeraciones, no viajes, no fiestas, no reuniones, no parques, no cines. Cumple con el distanciamiento. Protégete y a tus seres queridos”, afirmó en una de sus historias de Instagram.

También mostró un video que ilustraba los beneficios del aislamiento en la lucha contra el coronavirus, que solo en España ha dejado casi 500 fallecidos.