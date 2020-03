Por Covid-19, AMLO limitará el acceso a sus eventos públicos

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que limitará el acceso a sus eventos públicos 'para no dar pie a los cuestionamientos de que el presidente no está dado el ejemplo, o no se cuida' por la pandemia del coronavirus.

"Todo esto que utilizan nuestros adversarios, hay que sacarles la vuelta, que no tenga ningún motivo para estar atacándonos, que se vean obligados a inventar, pero que nosotros no demos motivo", dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

En esta línea, pidió a los habitantes de Oaxaca que en su próxima gira -que se llevará a cabo este fin de semana con motivo de conmemorar el natalicio de Benito Juárez- asistan únicamente los pobladores de Guelatao, lugar donde se realizará el acto:

"Voy a ir el fin de semana a Oaxaca porque es 21, es la conmemoración, la celebración del natalicio del mejor presidente en la historia de México, Benito Juárez García, nada más pedirle a los ciudadanos de Oaxaca, amigas, amigos que nos queremos mucho, que en esta ocasión me reúna sólo con los pobladores de Guelatao, que sea la ceremonia en Guelatao y que ya va a haber tiempo para visitarnos en todos los pueblos".

Asimismo, informó que este miércoles en la conmemoración de la Expropiación Petrolera, también se realizará con poca participación:

"Mañana es la conmemoración de la Expropiación Petrolera. Vamos a llevar a cabo el acto en la Torre de Pemex, también con poca participación, pero no podemos olvidar lo que significó la Expropiación Petrolera de 1938, más ahora que estamos rescatando el petróleo".

'No vamos a adelantar vísperas'

López Obrador afirmó que el plan que se ha estado aplicando en México ha dado resultados, pues va de acuerdo a lo que se estimó en el principio, en sus etapas y por ahora el país registra la fase uno, pero ya se está preparando para la segunda.

"No podemos adelantar vísperas, debemos actuar con serenidad y no dejarnos manipular, que la gente nos ayude en eso, tenemos el apoyo de los ciudadanos que es lo mas importante y vamos a enfrentar esta circunstancia especial, esta epidemia", aseveró.

En tanto, indicó que, con la fortaleza del pueblo de México y su cultura se podrá afrontar esta crisis sanitaria.

"¿Dónde esta nuestra fortaleza? En nuestro pueblo y en su cultura, ¿qué no han resistido los mexicanos en la historia? Todo, invasiones, inundaciones, terremotos, epidemias, gobiernos corruptos y estamos de pie, lo mismo ahora. Vamos a salir adelante, hay que tener fe en nuestro pueblo y actuar de manera consciente, no caer en la desinformación", puntualizó.