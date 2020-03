Mexicanos entonan "Cielito Lindo" en espera de abordar en aeropuerto de París

Mexicanos entonaron la emblemática canción de 'Cielito Lindo' durante su espera para abandonar Francia en el aeropuerto de Paris.

En redes sociales se viralizó el momento en que un grupo de mexicanos, en la espera de su vuelo en el aeropuerto Charles de Gaulle de París, cantaron "Cielito Lindo" para calmar los nervios pues su vuelo había sido retrasado por la contingencia del coronavirus.

En el video capturado en una sala de espera del aeropuerto parisino, se observa a los mexicanos entonando la canción, algunos sentados, otros haciendo fila, pero unidos por la música.



Cielito Lindo ha sido una canción utilizada por los mexicanos en momentos críticos, por lo que se ha convertido en una muestra unión de los mexicanos. Razón por la cual fue muy bien recibida por los usuarios en redes sociales.



A través de un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que todos los mexicanos que se encuentran en el exterior reciben asistencia y orientación en su situación para agilizar su regreso.

📄 @SRE_mx brinda apoyo a connacionales en el exterior frente a medidas para mitigar el COVID-19.https://t.co/ZsxGbSfsfq pic.twitter.com/L4v9yJroUY — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) March 18, 2020

También informa que en los principales puntos de tránsito en Europa, como son París, Madrid y Londres, los vuelos comerciales continúan con normalidad.

Hasta el momento el gobierno recomienda no salir del país para no propagar el virus o exponerse a él, no asistir a lugares o eventos masivos y seguir al pie de la orden las indicaciones de la Secretaría de Salud.

