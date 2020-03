“Hay que tomar consciencia, el coronavirus no es un juego”: Kristian Álvarez

En Europa perseguía un sueño y ahora vive una pesadilla. Kristian Álvarez, ex jugador de Chivas y Leones Negros, milita hoy en el Salamanca de la Segunda División de España. En esa ciudad, ahora vive aislado junto a su esposa e hijas. La pandemia global de coronavirus (Covid-19) obliga al encierro para evitar un posible contagio.

Desde aquel país, el zaguero central comparte su experiencia vía telefónica. Y manda un mensaje de consciencia para que en México se acaten todas las medidas preventivas posibles antes de que sea tarde. “Esto no es un juego, no es un invento de nadie”, advierte.

¿Cuál ha sido tu experiencia con todo lo que estás viviendo?

– Espero de esta manera poder aportar, ojalá sea suficiente para toda esa gente que realmente no lo entiende. Créeme que nosotros cuando veíamos las noticias de China, lo veíamos muy lejano, sabes. No creíamos que nos pudiera afectar en España y estar en la situación que ellos vivían: estar en cuarentena, no poder salir a la calle, estar en tu casa sin poder hacer nada. Hoy realmente lo estamos viviendo y es lo que nos toca hacer, sumar quedándonos en casa.

¿Cómo se vive ahora mismo en España?

– Realmente estamos en casa, somos millones de personas que estamos sin poder salir porque son las medidas adecuadas y es lo mejor para toda la gente. Uno se queda en casa para evitar ser contagiado, no sabes cómo lo puedas recibir en algún momento. Es mejor evitarlo teniendo la prevención adecuada. Créeme que sí es algo muy fuerte, en México parece que cuesta asimilarlo y comprender.

¿En qué ha cambiado el día a día?

– Ahora que lo estamos viviendo a la vez te da tristeza por esta situación que estamos atravesando, pero no tienes idea la fuerza que te da el que la gente sale a cierta hora a las ventanas, a las puertas a transmitir el apoyo a esa gente que está luchando. Acá lo único que está abierto es la farmacia y los súper mercados, realmente las prevenciones son muy adecuadas. La policía en la calle tienes que justificarle por qué estás en la calle. Eventos, escuelas y todo eso ni hablemos, que está canceladísimo. Lo más importante ahorita es la salud de la gente, las cifras en España han aumentado en el tema de contagios y fallecidos. Es un país que tomó las medidas tarde, pero las tomó. En México desgraciadamente hay casos y hay miles de casos. Acá en el tema de la sanidad están un poco más adelantados, que es lo que pensamos y no te imaginas la realidad que están viviendo. La escasez de medicamento, de hospitales.

"No es un invento, es real, está pasando"

¿Qué acciones se han tomado allá que pudieran servir de ejemplo en México?

– Día a día se siguen preparando, están lanzando campañas, el gobierno dio estado de emergencia por todo lo que está pasando. Hoy en día están combatiendo lo mejor posible toda esta situación para toda esta gente. Esperemos en México se tomen las medidas adecuadas y es de cada quién, realmente de cada quién. Están viendo el impacto que tiene a nivel mundial, en todos los sentidos, no importa la clase social que seas, es para todos y que realmente tomemos bastante consciencia de la situación.

¿Personalmente, cómo te sientes con esta situación?

– Te lo platico hoy en día con más calma, con más pausa, pero no tienes idea la angustia que se vive, por todo lo que está o pasando. Hay mucha gente que está muy vulnerable por toda esta situación, que es la que le está afectando demasiado. Nosotros pensamos que no nos va a pasar, pero esta nos expuestos todos a esta situación. Esperemos realmente que entendamos la situación que es muy complicada. Esto no es un invento de nadie, es algo real que está pasando y que tenemos que tomar las medidas adecuadas. Espero sirva de mucho esto y tomemos las medidas necesarias lo más pronto posibles.

Finalmente, ¿de la experiencia que viven en España, qué debe aprender México?

– Nosotros estamos aislados, mi esposa, mis hijas y yo en nuestro departamento. Vivo en centro de España, no tienes idea las imágenes de lo que es un día en Salamanca en el centro y la realidad de hoy. Es un cambio súper importante, no hay nadie en la calle, nadie, nadie. La gente a las 7-8 de la noche sale a sus balcones gritando apoyo a España, la gente realmente está luchando. Hay mucha gente haciendo labor social día a día. Es increíble y el agradecimiento que le están dando a esa gente, creo que es la fuerza que necesitan para seguir luchando contra todo esto. Ojalá en México dejemos a un lado todas las cosas, es por la salud y por la vida, que es lo más importante. Todos tenemos familiares con algunas enfermedades, abuelos, padres, mil cosas que lógicamente me preocupan y le deberían preocupar a todos, porque esto no es un juego, no estamos jugando y no se debe jugar con la vida de nadie. Debemos ser muy conscientes que podemos prevenir bastantes cosas.