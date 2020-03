Festival de Cine de Cannes se pospone por coronavirus

View this post on Instagram

#Cannes2020 🎙 La Sélection officielle sera dévoilée par Thierry Frémaux, Délégué Général du Festival de Cannes, en présence de Pierre Lescure, son Président, jeudi 16 avril 2020 à 11h lors d’une conférence de presse. ➡ Plus d'infos : https://bit.ly/38rM3SH 👉 Partagez l'actualité du Festival avec le hashtag #Cannes2020 ! — #Cannes2020 🎙 The Official Selection will be unveiled by Thierry Frémaux, Festival de Cannes General Delegate, in attendance of its President Pierre Lescure, on Thursday, April 16th 2020 11 am CET during a press conference. ➡ More info : https://bit.ly/2wE4x55 👉 Share the news of the Festival with the hashtag #Cannes2020!