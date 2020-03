Higuita manda mensaje sobre el coronavirus con meme de su error en Italia 90

En el Mundial de Italia 90, Colombia equipo constituido por jugadores como Carlos Valderrama, Leonel Álvarez, Freddy Rincón y René Higuita, fue de las selecciones que mejor futbol desplegó, hasta que en los octavos de final Higuita echó todo por la borda.

El juego terminó cero a cero y se tuvo que ir a los tiempos extra. Bernardo Redín marcó por los colombianos y Roger Milla por los cameruneses. Parecía que el juego se iba a penaltis hasta que a los 109 Higuita cometió un grave error.

El portero, uno de los que revolucionó la posición al jugar de líbero, salió de su área donde Milla le quitó la pelota, marcó y Colombia quedó eliminada. Desde esos tiempos, en Colombia es popular el "Si te dicen no salgas, no salgas" y con base a esa acción y el portero de aquella tragedia mandó el siguiente mensaje en tiempos del coronavirus.

"Hoy me han mandado mucho esta imagen…, si está foto sirve para tomar CONCIENCIA también la voy a utilizar… primero la salud, si puedes hacer tus cosas desde casa no salgas…". En Colombia hay 108 casos confirmados de personas contagiadas por el covid-19, aún no se han dado muertes.