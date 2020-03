Inician el lunes clases por TV a causa del covid-19

A partir de este lunes 23 de marzo, Nuevo León arrancará las clases por televisión para los niveles desde preescolar hasta secundaria, ante la contingencia que se presenta en el estado por los casos de covid-19.

Hasta la tarde del miércoles, en la entidad se registraban 19 casos confirmados de la enfermedad, que surgió en China a finales del año pasado.

El martes, el gobernador del estado, Jaime Rodríguez Calderón adelantó la implementación del programa "Escuela TV" que se trasmitirá a través de la señal del canal 28.1 de televisión abierta, Radio Nuevo León y Facebook: Canal 28.

Los horarios son: de las 10:00 a las 10:30 am, incial y preescolar; de 10:30 a 11:00 am, 1 y 2 de primaria; 11:00 am a 12:00 pm, 3 y 4 de primaria; 01 pm a 02:00 pm, 5 y 6 grado de primaria; 04:00 a 05:00 pm, 1 de secundaria; 05:00 a 06:00 pm, 2 de secundaria y 06:00 a 07:00 pm, 3 de secundaria.

Nuevo León ha extremado sus precauciones para evitar mayores contagios, entre otras medidas, se anunció el cierre de parques públicos, cines, casinos y centros sociales.

San Pedro inclusive acordó el cierre de restaurantes y ahora sólo se puede conseguir comida para llevar o de entrega a domicilio.