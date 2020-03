Miguel Ángel Fox y ejecutivo de Televisa darían positivo a coronavirus

View this post on Instagram

Justo hace un año me rompi el hombro y en un instante te cambia toda la dinamica de tu vida. Hoy es mi 6 dia de cuarentena y esto nos debe cambiar a todos la conciecia de como somos ante el resto y ante el planeta o si solo nos preocupa nuestro bienestar! Reflexiona en esta cuarentena. #cuarentena #pandemia #yomequedoencasa #cuidate #despertardeconsciencia #adioscoronavirus #saludybienestar #saludparatodos