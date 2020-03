Estos son los países que se han salvado de la pandemia de coronavirus

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, cerca de 166 países del mundo reportan al menos un caso de coronavirus Covid-19, siendo China el que mayor número de contagios tiene, con 81 mil 117. Por lo tanto, solamente cerca de 50 países, territorios o estados permanecen ajenos a la pandemia.

Hasta el momento, los que se han "librado" de la pandemia de coronavirus son un puñado de países africanos, algún país centroamericano, varios países del sudeste asiático, Corea del Norte, Siria y esos minúsculos países isleños que plagan los mares y océanos pacífico y caribeño; lo que ha generado dudas de si se trata de suerte, drásticas medidas de prevención o de ocultación de datos.

En América Latina, el único país que no cuenta con casos es Haití; mientras que en África, los primeros contagios han tardado más de un mes en llegar a África subsahariana, que no se ha visto todavía demasiado afectada por el coronavirus, a pesar de las predicciones de muchos expertos que advirtieron que el alto tráfico entre el continente y China desencadenaría un brote.

Han sido principalmente personas procedentes de Europa y América del Norte las que han llevado el virus a África, y en la mayoría de los países subsaharianos los contagios son hasta el momento importados, sin contagio local.

Algunos estudios sobre el coronavirus hablan de la temperatura, más cálida por lo general en el continente africano, podría ser un factor, aunque todavía no se ha demostrado. A pesar de que la mayoría de los países africanos están mucho más preparados desde el brote de SARS de 2003 o el brote de ébola de 2014-16, África tiene algunos de los sistemas de salud más débiles del mundo. Es por eso que la OMS está siguiendo con especial preocupación el desarrollo de la pandemia en el continente.

El hermetismo de Corea del Norte en la epidemia de coronavirus

Otro de los países que se mantiene "libre de coronavirus" es Corea del Norte, uno de los más herméticos del mundo, a pesar de su cercanía (tiene frontera con) y dependencia de China. Según la información ofrecida por los medios estatales norcoreanos, las medidas aplicadas por el gobierno de Kim Jong-Un habrían sido draconianas: cerrar su frontera con China, suspender vuelos turísticos y aplicar una cuarentena militar a miles de casos sospechosos y sus familias. Corea del Norte ha declarado que la prevención de la propagación del coronavirus es una cuestión de "supervivencia nacional", y por el momento sus autoridades se muestran —públicamente— satisfechas. Incluso Kim Jong-un mandó una carta a finales de la semana pasada al presidente surcoreano deseándole que Corea del Sur supere el brote de coronavirus en el país, que suma ya 8 mil 400 casos.

Pero la debilidad del sistema de salud norcoreano y el hermetismo del régimen no favorecen la confianza en sus números. El ejército de Corea del Norte habría estado "fundamentalmente bloqueado" durante casi un mes y no voló un solo avión durante 24 días antes de reanudar su entrenamiento de rutina, lo que para EU implica serias perturbaciones provocadas por el virus. En Corea del Sur, por otro lado, se reportan más de 9 mil casos y 91 muertos.

En el mismo tenor, Myanmar y Laos tienen ambos frontera terrestre con China, y todavía no han reportado ningún contagio por coronavirus. Tampoco Timor Oriental. Todos estos países, en el sudeste asiático, han mantenido conexiones aéreas con China y reciben miles de turistas del gigante asiático.

El coronavirus no llega a la guerra

Tres países con severos conflictos y guerras internas: Siria, Libia y Yemen, no han declarado todavía ningún caso de coronavirus, pese a que sus vecinos sí han reportado varios positivos. Su aislamiento puede ser una de las razones por las que todavía no hayan reportado casos. Sin embargo, también se da que no tienen capacidad para hacerlo, especialmente cuando los tres tienen gobiernos complejos, lo que dificulta la vigilancia del coronavirus.

Los países, estados y territorios sin casos de coronavirus

África

Angola, Botswana, Burundi, Cabo Verde, Comoras, Eritrea, Guinea-Bissau, Lesotho, Libia, Madagascar, Malawi, Mali, Mozambique, Níger, Santo Tomé y Príncipe. , Sierra Leona, Sudán del Sur, Uganda y Zimbabwe.

América

Belice, Dominica, Granada, Haití y Saint Kitts y Nevis.

Asia

Timor Oriental, Siria, Tayikistán y Turkmenistán, Laos, Myanmar, Corea del Norte y Yemen .

Europa

La Isla de Man.

Oceanía

Solo algunas islas en el Pacífico no reportan casos