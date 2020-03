Familia en Puebla enlista 140 posibles contactos de coronavirus tras su regreso de EU

Una familia de cuatro integrantes no ha sido contabilizada en los registros oficiales de coronavirus en el estado de Puebla. Después de regresar de Vail, Colorado, hace dos semanas, donde supuestamente contrajeron el virus, desataron el caos en la entidad mexicana, según Periódico Central.

A su regreso hicieron una prueba privada que dio positivo, socializaron durante más de siete días sin realizar la cuarentena obligatoria e informaron después de ello a la Secretaría de Salud. Esto pudo haber propagado el virus, según declaraciones del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa.

Al 18 de marzo, cuatro comercios cerraron como consecuencia de su visita, también el gimnasio Sport City, el club deportivo Parque España y el Refugio 4 de La Vista, lo que causó que se pusieran en cuarentena.

Fue hasta ese día que se hizo público el conocimiento sobre los contagios de la familia a través de audios de WhatsApp a conocidos. Por consiguiente, el gobernador calificó la acción como una omisión, ya que no informaron a la Secretaría de Salud. Esto causó que no fueran contabilizados en las pruebas oficiales y que no se le diera seguimiento a sus contactos.

Este jueves se llevarán a cabo las pruebas oficiales que darán a conocer los resultados y con ello, su adición al conteo de casos.

Al momento suman 140 personas las que tuvieron contacto con los contagiados y solo dos de ellos dieron positivo en las pruebas.