Quiénes conducirán ¡Cuéntamelo ya! sin Odalys Ramírez

Las conductoras de 'Cuéntamelo YA', Roxanna Castellanos, Cynthia Urías y Sofía Escobosa se han visto obligadas a aislarse después de que su compañera Odalys Ramírez diera positivo en la prueba de coronavirus. • • Debido a eso el programa de hoy cuya transmisión es en vivo lo sacarán adelante Vielka Valenzuela, Jorge Ugalde y Jannete Aceves (de Televisa Tijuana). • • • #CuéntameloYa #Televisa #CoronavirusMéxico #Coronavirus #COVID_19