'Spring breakers' ignoran medidas por coronavirus y salen de fiesta en Florida

Jóvenes de Estados Unidos han sido captados festejando el "Spring Break" en playas de Miami, Florida, a pesar de las medidas sanitarias establecidas en el país y parte de Europa por el Covid- 19.

En redes sociales han aparecido videos que muestran a 'spring brakers' asistiendo a playas, bares y fiestas en medio de la crisis por el coronavirus que azota al mundo desde hace unos meses.

En la grabación se observa a mucha gente caminando por las calles de una playa de Florida en espera de hallar lugar para festejar; la mujer que grabó el clip comentó que era increíble la gente reunida ahí a pesar de las advertencias de contagios de coronavirus.

En una entrevista realizada por CBS News a algunos de estos jóvenes, comentan que aún si se contagiaran, eso no evitaría que siguieran festejando, pues llevan mucho tiempo planeando y esperando estas fechas.

“If I get corona, I get corona. At the end of the day, I'm not gonna let it stop me from partying”: Spring breakers are still flocking to Miami, despite coronavirus warnings. https://t.co/KoYKI8zNDH pic.twitter.com/rfPfea1LrC

— CBS News (@CBSNews) March 18, 2020