Una alcaldesa en Ecuador impidió que un avión español aterrizara

Las medidas de contención del coronavirus, Covid-19, se han establecido en casi todos los países del mundo. El asombro ha sido unánime ante el bloqueo de la pista del Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo, en Guayaquil, Ecuador.

Cuando la tripulación de un avión de la aerolínea española Iberia procedió a aterrizar en la ciudad, los pilotos grabaron los vehículos que, junto a sus choferes, bloqueaban la pista. La orden la dio la alcaldesa, Cynthia Viteri.

El inusual y polémico video corrió por las redes sociales. El eurodiputado José Ramón Bauzá emplazó al Parlamento Europeo a exigir respuestas a Ecuador.

📥 ➡️ Guayaquil, Ecuador. Autoridades del aeropuerto impiden el aterrizaje de un avión de Iberia con once tripulantes a bordo procedente de Madrid.

Bauzá explicó, en la carta dirigida al presidente del Parlamento Europeo, que eran dos aviones los que iban a aterrizar. Refiere que las naves eran "dos aviones de Iberia y KLM", que intentaron aterrizar en Guayaquil para vuelos de repatriación de españoles y holandeses.

"Cuando la tragedia sacudió Ecuador en 2016, España no dudó en ayudar a un país hermano en un momento de necesidad", fustigó Bauzá. Concedió que "el acto es impropio del noble pueblo ecuatoriano".

🇪🇨🇪🇺 Cuando la tragedia sacudió Ecuador en 2016, España no dudó en ayudar a un país hermano en un momento de necesidad. Hoy mismo le exijo a @JosepBorrellF que la UE responda ante este acto cobarde e irresponsable de la alcaldesa d Guayaquil, impropio del noble pueblo ecuatoriano pic.twitter.com/3XfYhd4f3g

Las aeronaves aterrizaron en el aeropuerto internacional Mariscal Sucre, de Quito, y luego levantaron vuelo de vuelta a Europa.

La alcaldesa Viteri asumió que ella había ordenado el bloqueo de la pista. Afirmó: "enjuícienme como quieran, digan lo que quieran. Teníamos la información que once tripulantes iban a alojarse dos días en Guayaquil", dijo.

El ministro de Transporte y Obras Públicas (Mtop) de Ecuador, Gabriel Martínez, condenó la medida. Afirmó que "no era necesaria, había un acuerdo previo. Los aviones partieron de Quito llevándose los pasajeros que estaban allá", dijo.

La jefa municipal colgó un video en sus redes sociales en el que afirma que dio positivo al coronavirus. El Mtop ha anunciado que resguardará la pista del terminal aéreo guayaquileño.

El día de hoy me he enterado que he sido contagiada por coronavirus. pic.twitter.com/az3QV9X5T1

— Cynthia Viteri (@CynthiaViteri6) March 19, 2020