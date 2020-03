Amazon crea 100.000 nuevos empleos por el coronavirus

Mientras unas empresas piden auxilio, otras crecen y aprovechan la crisis. Amazon, gigante norteamericano de ventas online, anunció que reclutará a 100.000 personas por la crisis del coronavirus.

Su presidente, Jeff Bezos, llamó "a quienes hayan perdido sus empleos en bares y restaurantes", informó el portal de negocios Insider. La compañía ha visto crecer los pedidos de quienes no quieren salir de casa.

Amazon ha realizado algunas modificaciones sobre la marcha en sus métodos de trabajo. "Se están tomando todas las precauciones recomendadas en edificios y tiendas para conservar la salud". Se refieren a sus trabajadores pero también a quienes reciben paquetes.

La revista MIT Technology Review calcula en 39% la porción del comercio online que maneja Amazon en los Estados Unidos. El crecimiento en los pedidos lleva, además, un bono de riesgo al personal: dos dólares más por hora trabajada.

En su cuenta en Instagram, Bezos informó de otro cambio temporal en Amazon. Priorizará la entrega de "productos de primera necesidad como alimentos básicos para el hogar, desinfectantes, fórmulas para bebés y suministros médicos".

"La gente depende de nosotros", agregó Bezos.

Insider afirmó, citando a Jeff Bezos, que "Amazon encargó millones de mascarillas para sus empleados". Reconocieron que existe una "escasez mundial" de estos productos.

En un almacén de Amazon, en Queens, Nueva York, se detectó un caso positivo de coronavirus entre sus empleados. La cuarentena ha sido aplicada en varias ciudades de Estados Unidos ante un repunte de los casos.

La mayoría de los casos están en la ciudad de Nueva York. En Estados Unidos se contabilizan más de 27.000 casos de coronavirus, informó AP. La primera muerte se produjo en el estado de Washington.

La Guardia Nacional fue desplegada en Nueva York, California y Washington, anunció el presidente Donald Trump, en una alocución desde la Casa Blanca.

