Confirma Secretaría de Salud coronavirus en tres bebés

La Secretaría de Salud confirmó que tres bebés han dado positivo a la prueba de coronavirus o Covid-19 en el país, con lo que el perfil de contagiados en México va de cero a 80 años de edad.

De acuerdo con los datos difundidos este domingo, además del bebé de siete meses de la Ciudad de México que refirió este diario, hay uno más en Jalisco y otro en Yucatán.

Sin embargo, la directora de Investigación Operativa Epidemiologica de la Secretaría de Salud, Ana Lucía de la Garza no precisó la edad exacta de ninguno de los menores reportados y que forman parte de los 316 pacientes con Covid-19; es decir 65 más que el sábado pasado.

Al cuestionarle sobre cuántos niños han sido registrados con coronavirus y el conteo de los posibles graves, expresó:

“Se trata de un menor de un año (…) Están registrados en la tabla de los casos confirmados, no tengo precisamente todos los detalles en particular (…) La precisión de los meses de edad no se cuenta en este momento con ella, pero así se está reportando por lo pronto en la tabla (con cero años)”.