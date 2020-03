Paciente de 95 años se cura de coronavirus y se convierte en la imagen de la resistencia

View this post on Instagram

#NoticiasEV ¡Hermoso! Una italiana de 95 años de edad, llamada Alma Clara Corsini, se convirtió en la primera paciente de #coronavirus que es curada en la provincia de Modena, en la región de Emilia-Romaña. "¡Ganó esta batalla para darnos esperanza, felicidad y emocionar al equipo médico!", expresó uno de los doctores que ha estado con ella. . . #EVNews #Italia #AlmaClaraCorsini #Coronavirus #covid19 #Pandemia #21Mar