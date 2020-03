El precioso gesto de la AS Roma con los médicos fallecidos por coronavirus

La AS Roma rindió un precioso homenaje este domingo a los profesionales de la salud fallecidos en la lucha contra el coronavirus.

El conjunto publicó las imágenes de tres médicos y una enfermera que murieron luego de tratar a pacientes del COVID-19.

Italia es la nación con más fallecidos en el mundo, 5.476 hasta este domingo, superando a China y España.

“En Italia, al menos 18 médicos y enfermeras han muerto a causa del COVID-19”, indicó el club en sus redes.

“Más de 40 trabajadores de la salud han muerto en todo el mundo mientras trataban a pacientes con coronavirus”.

In Italia sono deceduti almeno 18 tra dottori e infermieri a causa del #Covid19. Nelle ultime settimane oltre 40 operatori sanitari hanno perso la vita in tutto il mondo mentre curavano i malati di Coronavirus. L’#ASRoma ha scelto di onorare chi lavora in prima linea ogni giorno pic.twitter.com/qoCfMFYilI

— AS Roma (@OfficialASRoma) March 22, 2020