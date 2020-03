Estados Unidos pide al COI suspender los Juegos Olímpicos de Tokio 2020

Estados Unidos, a través de la presidente de sus comités Olímpico y Paralímpico, Sussane Lyon, pidió al Comité Olímpico Internacional (COI) suspender los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

"Está más claro que nunca que el camino hacia el aplazamiento es el más prometedor. Alentamos al COI a tomar todas las medidas necesarias para garantizar que los Juegos se puedan llevar a cabo en condiciones seguras y justas para todos los competidores", señala el comunicado divulgado este lunes.

La carta firmada por Lyons atiende además el clamor de los deportistas que componen el llamado Team USA, que hizo una encuenta entre mil 700 hombres y mujeres para conocer su pensamiento sobre el avance en el mundo del coronavirus.

